Транспортные проблемы можно обсудить за чашкой кофе 

Какая судьба ждет общественный транспорт Владимира? Обсудить эту актуальную тему горожан приглашают завтра, 17 ноября, в кофе-баре «План Б» областного центра. Место для дискуссий расположено на Большой Московской, 11. Начало в 15 часов. Вход бесплатный.

— Общественное движение «Владимир будущего» открывает городскую лабораторию — дискуссионный клуб, где жители вместе с экспертами смогут обсудить проблемы областного центра и найти пути их решения. Первая встреча посвящена общественному транспорту, — рассказали «Призыву» организаторы лаборатории.

Сеть общественного транспорта во Владимире имеет проблемы: автопарк не пополняется, а те новые машины, что всё-таки появились на улицах города, неудобны и не справляются с нагрузкой.

За последние три месяца во владимирских автобусах случались 4 пожара.

Три из них выгорели полностью. Кроме того, сразу несколько транспортных средств сошли с маршрута, в том числе по причине задымления в салоне. В связи с эти у пассажиров появляются вполне закономерные вопросы к безопасности городских перевозок.

Обсудить наболевшую проблему участники дискуссионного клуба смогут вместе с федеральными экспертами. Известно, что на встрече будут присутствовать директор направления устойчивых решений компании «А+С Транспроект» Григорий Парфёнов (г. Москва) и председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта Илья Зотов (г. Москва). Все предложения, прозвучавшие во время городской лаборатории, будут структурированы и направлены в городской отдел транспорта, областной департамент транспорта и другие профильные структуры региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что после серии пожаров в общественном транспорте власти областного центра могут разорвать контракт с компанией «АДМ». Принципиальное для города решение зависит от результатов экспертного заключения дознавателей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»