«Торпедо» ворвалось в тройку лидеров

Футболисты владимирского «Торпедо» победили в последнем домашнем мачте осенний части первенства ПФЛ. Важные три очка позволили черно-белым ворваться в тройку лидеров. Теперь от первого места подопечных Дмитрия Вязьмикина отделяет всего 6 очков. И это хороший результат, учитывая молодой состав нашей команды.

В принципиальном поединки с неуступчивым соперником из Великих Лук черно-белые забили дважды. Дублем отметился Никита Андреев. Первый гол наша команда забила до перерыва с пенальти. А после возобновления матча подопечные Дмитрия Вязмикина закрепили успех. Мяч удалось забить с игры.

— Несмотря на качество поля, нам удалось контролировать мяч . Мы хорошо открывались и выходили из обороны. Игра нам давалась, особенно во втором тайме, — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин. — Мы создавали моменты. Ребята выложились на 100%. Спасибо болельщикам, которые пришли в такую погоду поддержать команду. Всех поздравляю с победой.

Следующий матч черно-белые проведут на выезде.

9 ноября «Торпедо» предстоит выезд в Коломну и игра с одноимённой командой. В случае успеха футболисты из Владимира закрепятся в тройке лидеров.

Не так хорошо дела обстоят у второго клуба из Владимирской области. Команда с берегов Оки проиграла в домашнем мачте московской «Родине». Счет 3:4. На данный момент ФК «Муром» расположился на 7 строчке турнирной таблицы.

Ранее «Призыв» сообщал, что игроки «Торпедо» стали участниками массовой драки. Игра с питерским «Зенитом-2» закончилась потасовкой.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Видео: fc-tv.ru