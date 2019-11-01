Торговый центр полыхает на площади две тысячи квадратных метров

Крупный пожар вспыхнул сегодня в торгово-офисном центре города Петушки. На данный момент по официальной информации пресс-службы регионального управления МЧС, огнем охвачено две тысячи квадратных метров. На месте работает усиленный пожарный расчет. Ожидается, что ликвидировать последствия возгорания будет и пожарный поезд.

По предварительным данным, пострадавших нет.

— Сегодня в 11.26 поступило сообщение о пожаре в торговых рядах (напротив ТД «Экватор») по адресу: г. Петушки, ул. Вокзальная, 46. Пожару присвоен второй номер сложности. На месте вызова работают порядка 60 человек личного состава и 22 единиц техники. Проводится наращивание группировки, — информирует пресс-служба управления МЧС России по Владимирской области.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. А вот торговые площади выгорели практически полностью. Местные жители сообщают, что огнем охвачены продуктовый и рыболовный магазины, автозапчасти и кафе. Люди сообщают о ЧП в социальных сетях. На одном из видео хорошо заметны взрывы петард. Можно предположить, что в здании находился магазин или склад фейерверков.

Очевидцы ЧП сообщают, что рядом с горящим зданием припаркованы десятки автомобилей. Огонь рискует перекинуться на них. На данный момент удалось локализовать возгорание на площади 1500 квадратных метров. «Призыв» будет следить за развитием событий.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире полностью выгорел пассажирский автобус. Пожар произошел на Суздальском проспекте, на конечной остановке возле гипермаркета «Глобус».

Полина Тарбеева

Фото Евгения Радионова

Видео пресс-службы регионального управления МЧС, Евгения Радионова и Саши Кирсанова