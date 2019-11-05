ТНТ4 покажет стендап единственной девушки-комика из списка Forbes

В линейке «Американский стендап» телеканал покажет выступление самой известной девушки мирового стендапа.

11 ноября в 23:00 премьера на ТНТ4 — стендап «Эми Шумер: В основном о сексе» (18+).

Эми Шумер начинала с откровенных стендапов в маленьких клубах, а на телевидении впервые появилась в комедийном шоу талантов. Далее начала активную гастрольную деятельность, выпустила дебютный концерт и собственное ТВ-шоу, начала писать сценарии и сниматься в кино, получила номинации на «Золотой глобус» и «Эмми», попала в список самых влиятельных людей по версии журнала Time в 2015 году и стала первой девушкой в рейтинге «10 самых высокооплачиваемых комиков» журнала Forbes. При всех своих успехах вот как Эми себя описывает в своих мемуарах: «белокурый Шрек», «женщина с капустной головой», «третий самый горячий бармен в Цинциннати» и «на фотографиях издалека я путаю себя с Альфредом Хичкоком». Такая самоирония – главная черта Эми, которая обеспечила ей славу и признание. Миллионы зрителей полюбили её за то, что она не боится быть неидеальной и максимально честной.

Эми Шумер: «Моменты, которые делают твою жизнь незабываемой, — это когда дела идут хуже всего, но ты находишь способ посмеяться над этим»

Концерт «Эми Шумер: В основном о сексе» входит во все списки лучших мировых стендапов. Эми мило и улыбчиво шутит о самых откровенных подробностях своей личной жизни: «Знаю, выглядит так, будто я девушка лёгкого поведения, но я была всего с четырьмя парнями. Странная выдалась ночка». Предлагает необычные решения стереотипных женских проблем: «С возрастом я начала стремиться к тому, чтобы быть самой красивой из всех своих подруг. Это очень легко, я просто перестаю общаться с красивыми подругами».

Эми берёт за основу привычные для женского стендапа темы, но всегда переворачивает с ног на голову. Всё ещё думаете, что женский юмор уступает мужскому в жёсткости и откровенности? Эми Шумер раз и навсегда докажет обратное 11 ноября в 23:00 на ТНТ4.