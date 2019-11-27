Талантливые и спортивные школьники получили стипендии

«В душе каждого ребёнка невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат», — писал известный педагог-новатор Василий Сухомлинский. Общественная организация «Милосердие и порядок» стремится к тому, чтобы эта музыка детских душ звучала всё прекраснее и сильнее. Талантливые дети Владимирской области, проявившие себя в художественном и музыкальном искусстве, в спорте и образовании получили персональные стипендии депутата Госдумы РФ Григория Викторовича Аникеева.

Персональные стипендии получили 100 одарённых детей Владимирской области.

Лиза Костина с мамой приехала из Суздаля. Девочка занимается рисованием и лоскутным шитьем. Участвует в областных, всероссийских и международных конкурсах. Работы Лизы выставлялись и заграницей: в Чехии, Германии, Латвии, Казахстане… Она стипендиат в номинации «Таланты».

— Лизе очень повезло. Она уже пятый год занимается в студии лоскутного шитья и народной куклы под руководством Оксаны Винниченко. Персональные выставки этого мастера открывались в Японии, Франции, а в прошлом году в Государственном российском доме народного творчества имени В.Д. Поленова в Москве была выставка Оксаны Николаевны и её учеников, в том числе и Лизина работа, — говорит Ольга Костина, мама Лизы.

Лиза занимается в студии четыре раза в неделю. Она мечтает стать дизайнером одежды и создавать костюмы в русском народном стиле. На творчество её вдохновляет старинная архитектура Суздаля.

— В Суздале очень много церквей. Одна из моих любимых – Пятницкая, рядом с Торговой площадью. Она стоит прямо напротив студии, где я занимаюсь. А покровительницей рукоделия на Руси была Параскева Пятница, — сказала Лиза.

Ульяна Наумова из Кольчугино открывала торжественное мероприятие с песней о России как раз в потрясающем костюме, стилизованном под русскую православную церковь. О девушке педагоги говорят, что она — самородок. С раннего детства занимается вокалом, посещает театр моды. В её репертуаре как эстрадные песни, так и русские народные. Любимые исполнительницы — Пелагея и Людмила Зыкина. С маститых певиц стоит брать пример, говорит Ульяна, но нельзя забывать и свою индивидуальность.

Ульяна Наумова, стипендиат в номинации «Таланты»:

Это вырабатывается все тренировками, годами. Это всё приходит с опытом. У каждого свой стиль, даже если кто-то кого-то копирует, все равно у него своё творчество.

Я выступаю сольно, но и участвую в постановках театра моды Эстель. И когда нужно сделать постановки с участием моего вокала, девочки танцуют, когда я пою. И получается красиво.

С 2001 года свои персональные стипендии в киноконцертном зале общественной организации «Милосердие и порядок» получили несколько тысяч подростков.

По сложившейся традиции стипендиаты были представлены в пяти номинациях: «Отличники», «Таланты», «Эрудиты», «Организаторы», «Спортсмены».

Юрий Мазухин увлекается хоккеем с 10 лет. Мальчик приехал из Клязьменского Городка Ковровского района. Тренироваться ездит в Мелехово – там Ледовый дворец. Мальчик играет нападающим; недавно юные ковровчане соревновались в Муроме, и Юра с командой заняли второе место.

— Сын стал обладателем персональной стипендии после того, как его на конкурсе представила школа, — пояснил Анатолий Мазухин, папа Юрия. — Стипендию уже решили потратить на новую спортивную и хоккейную форму.

Юра уверен: добиться успеха в хоккее можно усиленными тренировками и верой в собственные силы. Для него пример — известный хоккеист Евгений Малкин, центральный нападающий клуба НХЛ «Питсбург Пингвинз» и сборной России.

Юрий Мазухин, стипендиат в номинации «Спортсмен»:

Он играет за океаном, в Питтсбурге, это Евгений Малкин. Он стремился к своей цели и добился, выиграл медали, кубки, выиграл Чемпионат мира. Я хочу также стремиться к этой цели. Когда я первый раз взял в руку клюшку, мне неудобно было. Не понимал сначала, а потом со временем привык. И я начал нормально заниматься.



14-летний Захар Усенко из Владимира уже известен не только в области, но и по всей стране. Мальчик ярко выступил на фестивале «Новая волна» и был участником и ведущим детского шоу «Голос». В прошлом году вошёл в детское жюри фестиваля «Звёзды в ладонях» общественной организации «Милосердие и порядок».

Захар Усенко, стипендиат в номинации «Таланты»:

Если честно, я мечтать не привык. Я привык ставить цель и добиваться её, потому что мечта – это уже самое высокое и неисполнимое. А цель — ты её ставишь и добиваешься. Я, наверное, хочу себя попробовать в шоу «Битва талантов», где, к сожалению, не прошел кастинг. Также в детском конкурсе «Новой волны».



Для Захара это первая стипендия, которую он получил в организации «Милосердие и порядок». Говорит, что ему более волнительно выступать перед своими знакомыми, чем перед большой аудиторией со сцены.

— Воспитать хорошего человека — это задача каждого родителя, – считает Александр Усенко, папа Захара. — Чтобы ребёнок добился каких-то успехов, взрослому нужно самому приложить немало усилий, личного времени, чем-то пожертвовать.

Недавно у Захара вышел авторский альбом. Он посвящён переходному возрасту, который случается в жизни каждого человека. В это время меняются характер ребёнка, его привязанности. И молодому человеку очень важно получить поддержку, понимание – чтобы тот талант, который он имеет, не угас, а развивался дальше.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыва»