Таксисты устроят бойкот на три дня

Таксисты объявили бойкот своим работодателям — «Яндекс. Такси». С 25 по 27 ноября с 7 до 10 утра водители не собираются выходить на работу. Эта акция набирает обороты по всей стране и даже за её пределами. Волна уже прокатилась по соседней Московской области и вот дошла до Владимира. Участвовать в бойкоте планируют около 200 водителей, рассказали «Призыву» таксисты. И это вызовет серьезные трудности со временем приезда и ценой для клиентов. Таксисты обращаются к тем, кто привык добираться на «Яндекс. Такси», с просьбой поддержать их и не делать заказы по утрам на протяжении трех дней.

Во Владимире агрегатор работает больше двух лет. Первоначально условия всех устроили, говорят водители. Процент за услуги был приемлем, но со временем ценник вырос вдвое, жалуются таксисты и приводят свои расчеты: если взять средний заказ на 150 рублей за 8-10 километров, водителю от этой суммы останется лишь половина. «Яндекс. Такси» забирает себе 18,5%, а фирма-посредник списывает с водительского счета за подключение к приложению – 2-7%. Плюс литр потраченного бензина, а это ещё порядка 40 рублей.

— Приходится накатывать не 100, а 200 километров, чтобы заработать тоже самое. А цены на бензин растут. За последние два года на 10 рублей точно поднялись. А у нас тарифы остались на месте. А ремонт автомобиля также обходится очень дорого. Никто этого не учитывает, — возмущается один из водителей.

Чтобы заработать 60 тысяч рублей в месяц, таксисты часто работают без выходных.

Измотанные, они часто становятся участниками аварий. По информации ГИБДД, за 8 месяцев этого года количество ДТП с таксистами во Владимире выросло почти на 50%. В авариях пострадал 41 человек. Более 2,5 тысячи водителей с «шашечками» были привлечены к административной ответственности за различные нарушения.

Водитель о графике работы:

Люди, чтобы заработать себе чистой прибыли 1,5-2 тысячи, вынуждены работать по 10, 12, а то и по 14 часов. Соответственно, это сказывается и на клиентах. Потому что, вы сами знаете, сколько аварий происходит по всей стране с «Яндекс. Такси».

В нашем городе почти каждый день происходит. Это всё от невнимательности, потому что люди устают. Нет времени даже машину помыть!

Основные требования таксистов к агрегатору — либо снизить их налог до 10%, либо увеличить тарифную сетку на 15-20%. Это повлечет повышение стоимости заказа в среднем по городу на 15-20 рублей. А ещё таксисты просят вернуть счетчики. Это, по их словам, позволит людям экономить на проезде.

Водители об экономии:

Вот если, допустим, расценивать, чтобы людям уехать утром с окраины в центр… У них поездка будет стоить дороже в 2-3 раза. А если всегда будет обычная цена, людям будет и с утра спокойно добираться. И они с окраины в центр будут добираться не за 300 рублей, а за 150.

А когда дождь, снег, нет машин, поездка по городу может доходить до 400 рублей. Это не в праздник, а просто в плохую погоду. Это устанавливает «Яндекс»: когда растет спрос, он поднимает цены.

У нас ко всем агрегаторам элементарные требования, чтобы они вернули таксометр. Всё включено чтобы было, минимальная подача машины, пробег и стоимость пробега. Чтобы не было фиксированной цены, которую устанавливает «Яндекс».

В своих требованиях к руководству «Яндекс. Такси» водители обозначили ещё несколько пунктов. Например, сделать детский тариф и обеспечить водителей детскими креслами, убрать в приложении «Рейтинг водителя», который клиенты якобы используют в целях шантажа. А ещё сразу же предоставлять полную информацию о заказе при его поступлении, включая стоимость и полный маршрут. Явных ответных мер сам агрегатор пока не предпринимает.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что водитель «Яндекс. Такси» влетел в здание старых Торговых рядов.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»