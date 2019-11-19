Так ли бесплатны бесплатные секции?

В начале учебного года «Призыв» собрал целый список бесплатных детских секций и кружков, которые работают во Владимире. Однако наши читатели заметили, что многие занятия (особенно спортивные) обходятся родителям в кругленькую сумму, несмотря на заявленную бесплатность. Платить приходится, например, взносы в федерацию, за участие в соревнованиях разных уровней, а еще покупать экипировку, костюмы, спортивный инвентарь и даже (!) неофициально доплачивать тренеру. Радует то, что есть и такие школы, которые разделяют с родителями расходы на соревнования, оплачивая около 50% стоимости дальних поездок, а также выдают все необходимое оборудование. Но обо всем по порядку.

На тему бесплатных секций родители общаться желают, но не все открыто. Большинство анонимно. Во-первых, не все готовы обсуждать свои траты публично. Во-вторых, бесплатных секций мало, а желающих попасть туда много. Родители боятся выразить недовольство, чтобы их не попросили на выход. В-третьих, многие негласно доплачивают тренерам из своего кармана (от 500 – 1000 рублей в месяц за каждого воспитанника), но заявлять об этом открыто не хотят.

Вот и выходит, что многие секции бесплатные, но обходятся недешево. Итак, сколько же придется выложить за занятия тем или иным видом спорта во Владимире? Подчеркиваем, что мы общались только с родителями , которые отдали своего ребенка в официально бесплатные спортивные секции и школы.

Художественная гимнастика

Скажем сразу: вот он, самый дорогой «бесплатный» вид спорта. Дети 7 лет, если их приняли в спорткласс, занимаются бесплатно. Но дополнительных трат предостаточно:

Взнос в фонд федерации — 1 000 руб. в год.

Стартовый взнос перед каждым соревнованием — 500 – 1000 руб., а соревнования бывают 2 раза в месяц.

Купальники и все предметы (гимнастическая лента, мяч, скакалка, булава) — за счет родителей.

Предметы меняются раз в год, купальника обычно хватает на 1-2 года.

— Самый дорогой купальник, который был у нас, обошелся в 18 000 руб. Можно купить дешевле раза в 2-3. Сшить простенький купальник стоит примерно 6000 — 7000 руб. (материалы и работа мастера). Многие перекупают купальники потом с рук, — рассказывает мама гимнастки. — Не только купальники, но и мячи, обручи, булавы, скакалки для выступлений нужны профессиональные: каждый предмет стоит от 3 000 руб. И поездки за свой счет: 4000-5000 руб. — областные, от 10 000 руб. – региональные.

Мы прикинули средние траты на гимнастку в год: 1 000 руб. (взнос) + 10 000 руб. (10 соревнований за год) + 6 000 руб. (купальник) + 12 000 руб. (4 предмета) + 40 000 руб. (4 областные поездки, 2 региональные) = 69 000 руб.

Без соревнований гимнастка обойдется в 19 000 рублей в год. С соревнованиями – в 69 000.

Где заниматься во Владимире:

— СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике: пер. Спортивный, 2, тел. (4922) 32-53-78;

— Центр «Молодежный»: 53-68-88 (единый телефон для справок) и 21-94-02 (для клубов по ул. Егорова, 3а).

Спортивная гимнастика

Это вид спорта значительно дешевле, чем художественная гимнастика. В спортивной школе имени Н.Г. Толкачева для школьников занятия проходят бесплатно, а вот для дошкольников — за добровольное пожертвование, как пояснили в учреждении. Желательный размер родительской благотворительной помощи нам по телефону не назвали.

Форму каждый покупает сам. Командные купальники приобретаются раз в 1-2 года и стоят от 3000 рублей за штуку. На соревнования можно не ездить, это по желанию. Тут каждый родитель решает сам, будет ли он «вкладываться» в увлечение своего ребенка или нет.

Где заниматься во Владимире:

— СДЮШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева: пер.Спортивный, 1, тел. 32-55-12.

Спортивная стрельба

Этот вид спорта был особенно популярен в советское время (тиры были в каждом городском парке), но и сегодня традиции не утрачены. И дети с удовольствием занимаются стрельбой. Тем более это достаточно бюджетное увлечение. Покупать приходится только пули – это от 100 до 700 рублей за банку, все зависит от объема.

Где заниматься во Владимире:

Хоккей

Хоккей принято считать дорогим видом спорта, но, как рассказали родители, занятия в нашем городе (три раза в неделю на льду плюс общая физическая подготовка) проходят бесплатно. За подкатки (дополнительные тренировки к основному учебно-тренировочному процессу) денег тоже не берут. Но основной расход – амуниция, а еще термобелье, форма, носки, перчатки.

Если повезло и нашли б/у вариант, то амуниция обойдется в 14 000 – 18 000 рублей. Новая – до 35 000 рублей.

Клюшка – 350 – 2 500 рублей.

Коньки – от 4 000 руб. для первогодка, от 8 000 руб. более профессиональный уровень. Но нога у детей растет быстро, иногда коньков хватает только на год.

Если экономить и покупать многие вещи б/у, то можно уложиться в 20 000 – 25 000 рублей. Если выбираете все новое, то в 40 000.

Естественно, выезд на соревнования оплачивается отдельно.

Траты на юного владимирского хоккеиста без соревнований – 25 000 рублей в год.

Где заниматься во Владимире:

— ДЮСШ № 8 по хоккею с шайбой и фигурного катания на коньках: ул. Разина, 2, тел. (4922) 32-11-46.

Спортивное ориентирование

Спортивное ориентирование — это активное занятие и очень увлекательное. Этот вид спорта можно смело назвать модным словом «квест». При этом родителям владимирских спортсменов увлечение детей обходится действительно недорого. Это взносы за соревнования – 100 – 200 рублей за один раз. Размер взносов зависит от возрастной группы и уровня соревнований. И еще спортивная экипировка, которая пригодится в школе на уроках физкультуры.

— Мы занимаемся в секции при школе. Поездки платные, но тоже не особо дорогие и по желанию, — делится впечатлениями мама спортсмена. — Летом иногда в палатках живут, не тратятся на гостиницы. Никаких специальных прибамбасов покупать не надо, разве что компас (от 150 руб.), и то, когда постарше уже дети. Карты выдают, форму Владимирской области для участия в соревнованиях предоставляют бесплатно. Летом нужны кроссовки, зимой – лыжи. Лыжи-то у всех есть, в школу на физкультуру все равно покупать надо.

Траты на спортсмена без соревнований – 10 000 – 15 000 руб в год (летний и зимний вариант одежды).

Конечно, если ребенок успешно выступает на соревнованиях, то поездки на состязания более высокого уровня обходятся дороже. Часть оплачивают родители, часть расходов берет на себя и школа.

— У меня две дочери занимаются спортивной радиопеленгацией. Это отличный вид спорта. И мы очень довольны нашей владимирской школой, — рассказывает многодетная мама Евгения Ионова. — Занятия бесплатные, круглогодичные, оборудование тоже выдают. Дети постоянно на свежем воздухе, в процессе тренировок нужно и двигаться, и думать одновременно. Занятия проходят в парке «Дружба», в Загородном парке, а также на базе школ. Тренировки проводят тренеры высшей категории: мастер спорта международного класса Светлана Витальевна Годунова и мастер спорта по радиоспорту Эдуард Витальевич Кручинин.

Моя старшая дочь (чемпионка Европы по спортивной радиопеленгации Александра Ионова. — Прим. ред.) входит в сборную России, она получает еще и экипировку. Если речь идет о поездках на серьезные соревнования, то родители оплачивают примерно 50% стоимости, но бывает и меньше. Последняя поездка дочери за границу обошлась нам в 15 000 рублей, хотя полная стоимость составляла 50 000. Кстати, за победу на чемпионате Европы Сашу премировали путевкой в «Орленок». Едет уже 1 декабря.

Где заниматься во Владимире:

— ГБУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию»: ул. Вокзальная, 65а, тел. (4922) 49-32-19.

Плавание

Кстати, две младшие дочери Евгении Ионовой, о которой речь шла выше, бесплатно занимаются еще и плаванием в ДЮСШ № 9. Девчонки пока только осваивают азы. Что же нужно для занятий? Шапочка и плавки/купальник! В общем-то, вот вам и все траты, если вы решили пойти в бесплатную школу. И это почти правда. Экипировка обойдется от 1000 до 2500 рублей. Для пловцов более опытных добавляются поездки и небольшие взносы за соревнования.

— Ездили недавно в Суздаль: 500 руб. стоил автобус, 500 руб. — взнос за соревнования. На следующей неделе будут соревнования в самом бассейне без выезда, взнос — 200 руб. В других регионах, знаю, на соревнования требуют страховку, без нее не допускают, поэтому им приходится оплачивать и страховку, — рассказывает мама более опытного пловца.

Где заниматься во Владимире:

— МБУ ДО «ДЮСШ № 9» по плаванию: ул. Мира, 59, тел. (4922) 53-45-47.

Биатлон и лыжи

Берут в спортивную школу с 9 лет, но можно и позже начинать тренироваться. Основной набор – в сентябре и октябре, но если дети приходят в середине года, то их тоже принимают, лишь бы спортом занимались! Для зачисления нужна только справка от педиатра и огромное желание, потому что спорт этот не из легких.

На начальном этапе винтовки для стрельбы, а также ботинки и лыжи могут выдать в школе (при наличии размера).

— Если ребенок только начинает заниматься, то особых вложений не требуется. Моему сыну и его другу тренеры даже ботинки с лыжами выдавали. Оборудование для стрельбы тоже школа предоставляет. Ни копейки мы не платили, — рассказывает Дарья, мама воспитанника.

Если ребенок втянется и будет заниматься серьезно, расходы родителей, конечно, возрастут: профессиональная экипировка стоит недешево — около 30 000 рублей. Плюс, как везде, поездки на соревнования и сборы. Более подробно о школе и тренерах «Призыв» писал здесь.

Где заниматься во Владимире?

— МБУ «СШОР» № 3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва: ул. Верхняя Дуброва, 2а, тел. (4922) 54-32-96.

Шахматы

Вот уж, казалось бы, идеальный вид спорта, занятия которым не ударят по родительскому кошельку. Это так, если, конечно, ваш юный спортсмен не будет участвовать и побеждать в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, как, к примеру, владимирское шахматное дарование, чемпионка мира по быстрым шахматам Диана Преображенская.

Дедушка девочки Виктор Калабин рассказывает, как нелегко растить чемпионку:

— Шахматы в нашей области, слава богу, пока еще бесплатны, а во многих других регионах занятия проходят за деньги. Собрать ребенка на соревнования – задача непростая. Диане всего 8 лет, одну ее не отпустишь, должен кто-то из родителей сопровождать. Только в августе Диана была на разных чемпионатах в Братиславе, Минске, Китае. Для поездки в Братиславу (это только для Дианы без родителя) нужно было 120 000 руб., в Китай – 150 000 руб. Да, многое оплачивает федерация, но приходится и свои деньги вкладывать. Например, в Белоруссию поездку частично оплачивали мы. И полностью надо платить за родителя.

Все лето я провел в поисках, кто поможет. Если бы не спонсоры, не знаю, что мы делали бы. Это здорово, что есть люди, которым не все равно. Нам очень помогает спонсор из Курской области! В следующем году чемпионат России пройдет в Сочи, чемпионат мира — в Грузии, уже полегче будет. Билеты на самолет туда не такие дорогие, как в Китай, например.

А так набор шахматных фигур с доской стоит всего от 300 руб. Компьютер, планшет есть уже почти в каждой семье, поэтому дополнительно на них тратиться не нужно. Устанавливается программа (они разные) — и тренируйся, оттачивай мастерство. Все бесплатно!

Где заниматься во Владимире:

— Городской шахматный клуб (шахматы, шашки): ул. Большие Ременники, 2а, тел. (4922) 33-53-99.

— «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам № 2«: ул. Юбилейная, 56, тел. 21-34-04

В заключение отметим, что, какой бы вид спорта ни выбрал ваш ребенок, главное, чтобы ему было интересно. И помните, как только начинаются соревнования и серьезные результаты, любой спорт перестает быть бесплатным.

Елена Середина

Заглавное фото: tr39.ru