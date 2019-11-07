Светофор на «Пекинке» у РТС пока сохранили для пешеходов

Федеральные дорожники пока не решили, каким будет движение после открытия перекрестка на Белоконской в сторону поселка РТС во Владимире. Оставят ли левые повороты и светофор для пешеходов, пока неизвестно. В Упрдоре «Москва-Нижний Новгород» сообщили, что в целом схема движения 11-километрового участка «Пекинки» еще прорабатывается. Хотя официальная дата завершения капремонта — 20 декабря. Первоначально же срок был на пару месяцев раньше. То есть к этому времени подрядчики должны были иметь представление о предстоящих работах.

На закрытом перекрестке в районе поселка РТС делают ливневую канализацию.

— Дорожники выполнят устройство водосборных лотков, установят бордюры, а также проведут замену дорожной одежды на основной проезжей части и съезда. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать пути объезда, — пояснили в Упрдоре.

В конце лета федеральные дорожники заявили, что однозначно уберут все мелкие перекрестки, чтобы ускорить движение по трассе. Но в дело вмешались региональные власти, которые пытаются отстоять права владимирцев на свободный выезд на «Пекинку». Пока стороны не договорятся, конкретики не будет. Представители Упрдора и администрации Владимирской области стараются до последнего скрыть информацию, чтобы не разжигать недовольство горожан. Так произошло с соседним перекрестком на Белякова, о чем «Призыв» сообщал ранее. Мало того, что ремонт затянули, так и еще и светофор ликвидировали.

С перекрестком на Белоконской ситуация сложнее. В поселке РТС живет и работает несколько сотен человек. Если светофор уберут, тогда дорожникам в срочном порядке придется строить надземный пешеходный переход. В Упрдоре уже говорили, что до конца года на «Пекинке» поставят шесть таких конструкций. Но так как они будут модульные, подъемника там не поставят. Для многих работающих и живущих за чертой «Пекинки» преодоление барьера станет трудной задачей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»