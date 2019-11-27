Сведения об ООО «Ваш Дом» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение администрации ФГКУ «3 ОФПС по Владимирской области» о включении информации об ООО «Ваш Дом» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников по электробезопасности.

По данным заказчика, ООО «Ваш Дом» были существенно нарушены условия контракта.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила удовлетворить обращение администрации ФГКУ «3 ОФПС по Владимирской области» о включении информации об ООО «Ваш Дом» в РНП.