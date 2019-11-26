Сведения об ООО «Компания оценки и права» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение УМИ г. Владимира о включении информации об ООО «Компания оценки и права» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении аукциона в электронной форме на право заключить контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности г. Владимира.

По данным заказчика, информационное письмо о подтверждении добросовестности, предоставленное победителем, недостоверна, так как по данным аукционам в отношении участника были выставлены требования об оплате пени.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения УМИ г. Владимира» о включении информации об ООО «Компания оценки и права» в РНП.