Сведения об ООО «Гермес» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3» о включении информации об ООО «Гермес» в РНП при проведении аукциона в электронной форме на право заключить гражданско — правовой договор бюджетного учреждения на закупку запасных частей для биохимического анализатора Mindrau-400 для нужд Учреждения.

По данным заказчика, ООО «Гермес» на момент заключения договора не соответствовало требованиям документации аукциона, в связи с нахождением Общества в РНП в соответствии с пунктом 7.6.2 Договора, Заказчик согласно пункту 1 части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3» о включении информации об ООО «Гермес» в РНП.