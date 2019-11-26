Сведения об ООО «Енисей Свет» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение администрации МО п. Мстера Вязниковского района о включении информации об ООО «Енисей Свет» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении аукциона в электронной форме на прочую закупку (светодиодных уличных светильников) для нужд администрации п. Мстера, извещение.

По данным заказчика, ООО «Енисей Свет» были существенно нарушены условия контракта.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила удовлетворить обращение администрации МО п. Мстера Вязниковского района о включении информации об ООО «Енисей Свет в РНП.