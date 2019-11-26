Сведения об ИП «Н…» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ФГБНУ ФИЦВиМ включении информации об ИП «Н…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении аукциона в электронной форме на право заключить контракт на оказание услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества, извещение №0328100007819000019.

По данным заказчика, в установленные сроки контракт не был подписан победителем закупки на электронной площадке.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ФГБНУ ФИЦВиМ о включении информации об ИП «Н…» в РНП.