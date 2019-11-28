Свалку в Вязниковском районе рекультивируют

Бытовой мусор на свалке в Вязниковском районе продолжает тлеть. Очаги горения пытаются ликвидировать уже седьмой день. По сообщению управления МЧС по Владимирской области, тушение происходит силами собственника территории – компании «ЭкоТех». Помощь в подвозе воды взяла на себя пожарно-спасательная часть № 34. Накануне в районной администрации была создана комиссия ГО и ЧС. Было решено полигон рекультивировать. Также здесь установят бетонные плиты для подъезда спецтехники и наводнят ближайший пруд.

— Будем засыпать все грунтом, но для этого тоже надо всё подготовить. ГО и ЧС написали заявку о выделении нам дорожных плит, чтобы машины могли подъехать. План работы уже определен, — рассказали «Призыву» сотрудники компании «ЭкоТех». – Будем ещё углублять пруд. У нас есть пожарный водоем в 150 метрах от объекта. Мы оттуда и брали воду. Но сейчас пожарные вынуждены ездить на другой водоем, подальше. Пожар тушила одна наша машина и три нам выделили.

Свалка в районе населённых пунктов Симонцево и Поздняково загорелась ещё на прошлой неделе.

За помощью к спасателям владельцы мусоросортировочной станции обратились в субботу, 23 ноября. Сейчас площадь тления составляет 150 квадратных метров. На месте также работает оперативная группа Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона.

— Сейчас этим вопросом занимается председатель КЧС районной администрации, фирме «ЭкоТех» помогают с привлечением техники для тушения пожара. Ликвидация тления до сих пор ведется, – рассказал «Призыву» Андрей Рыжиков, глава администрации муниципального образования Октябрьское. – Пробы воздуха там с периодичностью снимаются. Примесей никаких не обнаружено. Санитарная служба на КЧС такую информацию дала.

Ранее «Призыв» сообщал, что местные жители начали жаловаться на едкий дым от возгорания свалки в Вязниковском районе.

Татьяна Данилова

Фото: 33.mchs.gov.ru