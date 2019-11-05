Суверенный Рунет, электронный ПТС, статус паломника: чего еще ждать в ноябре?

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Вступили в силу новые законы
С 1 ноября в России вступает в силу ряд нормативных актов, регулирующих разные сферы нашей жизни. Рунет должен стать защищенным, а вид на жительство для иностранцев бессрочным. За отдыхом водителей проследят тахографы, а ПТС станут электронными. Микрофинансовым организациям запретили выдавать кредиты под залог жилья, а сделки с недвижимостью уберегут от мошенничества. Ветеринарную сертификацию теперь должна иметь вся молочка, а паломников выделят из общей массы туристов. Владельцев земельных участков, заросших борщевиком, будут штрафовать, а условия работы строителей будут контролировать новые Правила охраны труда. Подробнее обо всех законодательных нововведениях читайте в этом материале.
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Суверенный Рунет
С 1 ноября заработает так называемый «закон о суверенном Рунете». В соответствии с ним в России появится дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы Интернета. При появлении угроз Роскомнадзор с помощью установленного операторами оборудования сможет управлять маршрутами трафика. Список угроз определит правительство. Это оборудование позволит также контролировать трафик, блокируя доступ к запрещенным сайтам.
Ключевым и центральным элементом законопроекта является формирование национального сервера DNS. Через него будет обеспечена самостоятельность национальной сети и независимость от международной системы. С 1 ноября 2019 года операторов, предоставляющих услуги связи, постепенно обяжут переходить на национальную доменную зону. К 1 января 2021 года переход должен быть завершен.
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Электронные ПТС и СРС
С 1 ноября запланирован переход на электронную форму паспорта технического средства и свидетельства его регистрации. Они будут выдаваться на все новые автомобили. Владельцы купленных ранее авто при желании смогут заменить бумажный документ на электронный. Такой порядок прописан в специальном постановлении правительства.
При этом ранее предполагалось, что с началом последнего осеннего месяца в России и других странах Евразийского экономического союза перестанут выдавать бумажные ПТС и перейдут только на электронные. Однако было решено перенести реализацию этой инициативы на ноябрь следующего года. Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами.
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Обязательная установка тахографов
С 1 ноября тахографы должны будут установить и физические лица — владельцы автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг. Это устройство необходимо для контроля скорости, маршрута движения транспортного средства, соблюдения водителем режима труда и отдыха.
За неустановку тахографа, а также за нарушение режима труда и отдыха будет полагаться серьёзный штраф. Так, за проезд без прибора или с неисправным устройством водители должны будут уплатить от 1 до 3 тыс. руб. В отношении должностных лиц штрафы составят от 5 до 10 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей — от 15 до 25 тыс., а для организаций — от 20 до 50 тыс. руб.
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Правила охраны труда строителей
С 1 ноября 2019 года в силу вступают Правила охраны труда работников строительных объектов. В соответствии с нововведениями, обязательным этапом деятельности работодателя будет проведение оценки условий на объекте. В рамках проверки будут выявлять опасные участки и прогнозировать возможные риски, которые могут появиться в ходе трудовой деятельности.
Кроме того, работодатель систематически должен проводить осмотр объекта и обеспечивать снижение выявленных рисков. Также на работодателей возлагается обязанность обеспечения каждого работника средствами индивидуальной и коллективной защиты. Приятным бонусом для работников станет индивидуальный подвоз к объекту стройки.
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Защита сделок с недвижимостью
С 1 ноября перед регистрацией сделок с недвижимостью, сопровождаемых электронной подписью, собственнику будут обязательно отправлять уведомление. Причём сделать это ведомство должно в тот же день, в который получило соответствующее заявление. Таким образом, если хозяин на самом деле не осуществлял этих действий, он успеет сообщить об этом в Росреестр. Предполагается, что новый порядок защитит собственников от мошенников, которые могут получить доступ к их электронной подписи или подделать ее.
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Запрет на кредиты МФО под залог жилья
Микрофинансовым организациям с 1 ноября запрещено выдавать гражданам кредиты под залог жилья. Запрет коснется займов, выдаваемых с целями, не связанными с предпринимательской деятельностью. Также правило не затронет МФО, учредителем или участником которых является Российская Федерация, субъект Федерации или муниципальное образование.
Это означает, что займы нельзя будет выдавать под залог жилого помещения или под залог права на жильё по договору долевого строительства. Такая мера призвана осложнить один из способов мошенничества, которым грешили некоторые МФО. Суть его в выдаче займов под залог жилья и отъёме квартир за малейшую просрочку.
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Ветеринарный сертификат на молочную продукцию
С 1 ноября в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» войдут все молочные продукты. Прежде требования распространялись на сырое молоко, сгущенку, сыры и сливочное масло. Теперь в список подконтрольных товаров попадет вся готовая продукция. Речь идёт о молоке, сливках, пахте, йогуртах, кефире, сливочном масле и прочих молочных жирах, всех видах сыров и творога. Также ветеринарный сертификат должен будет сопровождать мороженое, за исключением того, которое сделано на плодово-ягодной основе, и фруктового льда.
Подобная сертификация дают возможность проследить путь продукции от выращивания до продажи, таким образом позволяя контролировать качество товара.
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Наказание за борщевик на дачном участке
Данное нововведение относится к гражданам, имеющим земельный участок, находящийся в заброшенном состоянии, запустении. Как правило, такие участки зарастают опасными сорняками. Одним из таковых является борщевик Сосновского. Прозрачный сок, содержащийся в этом растении, вызывает серьезную аллергическую реакцию в виде повреждения кожи. Владельцы земельных участков, на территории которых содержится большое количество сорняка, будут облагаться штрафом от 2 до 5 тыс. руб.
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Бессрочный вид на жительство
С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным. По старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления. Заявление о получении вида на жительство в РФ можно подавать спустя 8 месяцев легального проживания в стране и не позднее чем за 4 месяца до истечения срока действия разрешения. Однако увеличится госпошлина за получение документа – 5 тыс. руб. вместо 3,5 тыс. руб. Документ о виде на жительство будет выдаваться и заменяться трижды — в 14, 20 и 45 лет.
Также вводится упрощенный режим получения вида на жительство. Срок рассмотрения запроса сокращается с шести до четырёх месяцев. На более простую процедуру могут претендовать носители русского языка, а также все, кто был подвергнут депортации с территории Крыма, либо их родственники. Это изменение распространяется также на лиц, родившихся на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР, на лиц моложе 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в России, либо получают вид на жительство вместе с детьми, а также на тех, чьи родители или дети — граждане РФ и постоянно проживают в стране. Упрощённый режим также вводится для квалифицированных специалистов и членов их семей, не менее полугода работающих в России.
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Введение статуса паломника
1 ноября законодательно закрепляются понятия «паломник» и «паломничество». Согласно тексту вступающего в силу закона, такой статус получают люди, которые приезжают в Россию для посещения религиозных объектов и выполнения предусмотренных конфессией обрядов. При этом подчёркивается, что те, кто приехал с целью отдыха или туризма, к паломникам не относятся.
Заниматься организацией паломничества смогут исключительно религиозные организации — или сами, или создав соответствующую организацию. Они должны обеспечить паломникам проживание и питание в соответствии с конфессиональными требованиями, предоставить им транспорт, гидов и переводчиков. Для помощи религиозные организации могут привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые имеют право работать в туристической сфере. Также будет регламентирован порядок посещения обычными туристами мест паломничества: путешественники должны соблюдать требования к внешнему виду и установленный религиозный порядок.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma-er.ru
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