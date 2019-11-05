Суверенный Рунет, электронный ПТС, статус паломника: чего еще ждать в ноябре?

С 1 ноября заработает так называемый «закон о суверенном Рунете». В соответствии с ним в России появится дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы Интернета. При появлении угроз Роскомнадзор с помощью установленного операторами оборудования сможет управлять маршрутами трафика. Список угроз определит правительство. Это оборудование позволит также контролировать трафик, блокируя доступ к запрещенным сайтам.

Ключевым и центральным элементом законопроекта является формирование национального сервера DNS. Через него будет обеспечена самостоятельность национальной сети и независимость от международной системы. С 1 ноября 2019 года операторов, предоставляющих услуги связи, постепенно обяжут переходить на национальную доменную зону. К 1 января 2021 года переход должен быть завершен.