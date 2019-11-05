Судогодцы потребовали публичных слушаний по трассе Москва-Казань

Первое собрание по поводу строительства платного автобана Москва-Казань прошло в Судогодском районе. Народный сход в деревне Гридино собрал около 300 жителей сельского поселения Вяткинское. Это — люди из более чем десятка сёл, деревень и посёлков, рядом с которыми, как предполагается, пройдёт траса. Официального проекта дороги пока нет, хотя на сайте администрации Судогодского района уже выложены иллюстрации будущего маршрута. На них и ориентировались выступающие, доказывая, что проложенное таким образом шоссе ухудшит качество жизни и экологию в районе. По итогам собрания было принято резюме с требованием провести публичные слушания проекта (когда таковой всё же появится) и включить представителей Судогодского района в региональную рабочую группу, которая будет обсуждать проект.

Никаких рупоров и микрофонов. Народный сход предполагает только устные выступление. За порядком следят несколько сотрудников полиции. В такой обстановке прошло собрание, ставшее «первой ласточкой» в обсуждении будущего федеральной трассы на Владимирской земле. Люди не против новой дороги. Они против того, чтобы та как-то задевала их интересы.

Алексей Баранов, руководитель инициативной группы жителей

Вы видели эту магистраль, которая виляет во все стороны, по которой должны ездить машины со скоростью 120 километров в час?

Она должна быть прямой! Мнение жителей никто не учитывает. Севернее Владимира в районе Суздаля и Доброграда дорога бы такого масштаба подстегнула развитие предприятий.

Мы не выступаем за отмену проекта в целом, мы выступаем против строительства магистрали в нашем месте.

По схеме платная трасса пройдет в 20-400 метрах от частных жилых домов

С одной стороны, формально проекта ещё не существует. Не выбрана даже организация, которая будет его разрабатывать. Так что обсуждать, как буде-то нечего. С другой стороны, решения по прокладке трассы уже принимаются. «Призыв» сообщал ранее, что Правительство РФ одобрило идею строительства автобана, и возведение участка Москва-Владимир должно начаться в 2020 году. Между тем никаких разъяснительных мероприятий, встреч с людьми там, где автобан пройдёт, не проводилось. Люди в неведении, и это нервирует. Их вопросы не получают ответа.

Жительница деревни Малахово:

Нам интересно, как выезд из деревни будет? Если дорога около проходит, как мы сможем попасть в деревню? Полностью отрезаны.

Должно быть согласование с людьми, не во вред же.

Вопросов – масса. Лес под дорогу срубить легко, а кто новый сажать будет? Выезд из населённого пункта закроют и обяжут местные власти построить новый, а где те деньги найдут? И когда это будет по срокам? И что будет с природой?

Любовь Николаевна, жительница деревни Ванеевка:

У нас и так нефтебаза — дышать нечем. А сейчас будут еще выхлопные газы.

Не хотелось бы вообще больших магистралей. К старости уже хочется тишины, покоя и свежего воздуха.

Люди перебрались из города в село, построили капитальные дома, устроили огороды с теплицами. Перспектива того, что под их окнами организуют скоростную магистраль им, понятное дело, не нравится. До последнего многие надеялись, что дальше разговоров дело не сдвинется. Как это, к примеру, вышло с железнодорожной скоростной магистралью. Но даже не состоявшееся строительство ВСМ предваряло множество собраний, где людям объясняли, что, где и когда будут строить, как будут выкупаться земли и дома, попавшие в зону будущего строительства… Сейчас планы более реальные, а взаимодействия власти и жителей нет. Только схема вывешена на сайте администрации Судогодского района.

Валерий Сафонов, глава администрации Вяткинского сельского поселения:

Та схема, которая представлена, это уже четвертый вариант по территории Вяткинского сельского поселения.

Однозначно, это только проект. Он не согласован ни администрацией Судогодского района, ни администрацией Вяткинского сельского поселения.

Наша задача — собрать мнение жителей.

В резолюции жители обратились к губернатору и Законодательному Собранию области с просьбой выйти на федеральные структуры, чтобы те учли мнение людей. На уровне региона, решили собравшиеся, наверняка будет создана рабочая группа по вопросу строительства трассы, и судогодцы имеют право туда войти. Вероятно, в ближайшее время свою позицию по будущему автобану должны сказать в областных структурах. «Призыв» будет следить за развитием событий.

Анна Тумановская