Суд закрыл школьный спортзал из-за грибка

Постоянные протечки крыши спортзала дали о себе знать. В учебном помещении школы №43 города Владимира от сырости появился грибок. После проверки прокуратуры и Роспотребнадзора спортзал закрыли. Условия в нем не соответствуют СанПину. По решению Ленинского районного суда школу привлекли к административной ответственности и приостановили эксплуатацию спортивного корпуса на 80 суток.



На протечки руководство учебного заведения и родительский комитет начали жаловаться в городскую администрацию ещё в январе этого года. Но ремонтные работы здесь начали только во второй половине лета. На эти цели было выделено 800 тысяч рублей. Крышу залатали, но последствия капели не устранили. В результате влажность в спортзале превысила допустимые значения (больше 60%).

В помещениях обнаружили большие следы протечек, деформацию красочного покрытия и грибок.

— Таким образом, вышеуказанные нарушения не обеспечивают санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательной организации и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей. За выявленные нарушения должностным лицом управления Роспотребнадзора был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ и материалы дела переданы в суд для назначения наказания в виде приостановления деятельности в части использования и эксплуатации спортивного зала, — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Сейчас спортивный зал закрыт на ремонт. Здесь активно борются с грибком и проводят косметические работы. Всё это время заниматься физкультурой дети вынуждены в актовом зале и на улице, когда нет дождя.

— Со 2 четверти уроки в спортзале не проводятся. А вообще мы учебный план не трогали. В хорошую погоду дети гуляют на улице, а в плохую – у нас теоретическая часть идет. Деньги выделялись изначально на ремонт крыши. Сейчас другая смета. Работы по внутреннему ремонту спортзала ведутся активно, к бригаде нареканий нет, — говорит директор школы Наталья Латышева. – Они очищают стены от сырой штукатурки, от плесени. Потом поверхность вновь заштукатурят, зашпаклюют, покрасят стены и потолки.

Если бригада рабочих, которую прислали от управления образования, сделает ремонт быстрее, занятия физкультурой возобновятся раньше. Всё будет решаться по факту.

— Мы сразу напишем письмо в Роспотребнадзор. Они назначат ещё одну комиссию после нашего ходатайства сразу на следующий день. Проверят, всё ли там соответствует СанПиНам, и обратятся в суд, чтобы с нас это взыскание сняли, – пояснила директор.

К слову 43 школа в этом году отметила свой 20-летний юбилей. Здесь обучается около 500 человек. И сейчас они вынуждены заниматься физкультурой в непредназначенном для этого месте. Своего стадиона у школы нет, дети ходят бегать через дорогу в сквер. Хотя рядом с учебным заведением стоит заброшенная спортивная площадка. Кому она принадлежит и каким образом власти смогут помочь школе её благоустроить? Мы ждем официальный ответ от городской администрации.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»