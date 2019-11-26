Суд вынес приговор протаранившему «живой щит» гонщику

Водителю автомобиля «Skoda Rapid», протаранившему «живой щит» во Владимире, вынесен приговор. Гонщик, которого судили за применение насилия к представителю власти при задержании, отделался штрафом в размере 70 тысяч рублей. При вынесении приговора Ленинский районный суд учел двухмесячный срок нахождения 29-летнего жителя Волгограда под стражей в период предварительного следствия.

Между тем водителю-лихачу грозило до 5 лет лишения свободы.

На следствии и в суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он пояснил, что после случившегося из водителей такси перешел на работу, не связанную с профессиональным управлением автотранспортом.

Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел 9 февраля на федеральной трассе М-7 «Волга» возле стационарного поста ДПС на Московском шоссе. Уходя от погони, водитель «Skoda Rapid» протаранил автомобили «Лада Приора» и «Лада Ларгус» и остановился. Путь ему перегородил сотрудник полиции, но задержать лихача не удалось.

Автомобиль резко тронулся с места, проехал вперед, ударив бампером по ноге сотрудника полиции. Выяснилось, что водителя, нёсшегося по трассе на огромной скорости, преследовали аж от Коврова и в итоге задержали только в Лакинске.

Ранее «Призыв» сообщал, что руководство ГИБДД и владимирские инспекторы, организовавшие «живой щит» на трассе во Владимире, наказаны.

Ольга Ефремова

Фото «Типичный Владимир»