Суд вынес приговор матери, убившей полугодовалую дочку

Жительница Кольчугино признана виновной в смерти своей шестимесячной дочки. Подробности шокирующей истории озвучило СУ СКР по Владимирской области. В июне прошлого года у 22-летней местной жительницы и ее сожителя родился ребенок. Материнством женщина не прониклась. Напротив, капризы малютки вызывали у нее раздражение.

26 декабря молодая мама находилась с ребенком одна. В какой-то момент малышка стала капризничать. Вместо того чтобы успокоить ребенка, женщина ударила кроху в область груди. На протяжении последующих дней малышка находилась в беспокойном состоянии, часто плакала. Видя гематомы на теле ребенка, мать не только не забеспокоилась, но и продолжила жестоко с ним обращаться. За очередной плач она ударила девочку в живот. Только когда дочка стала закатывать глаза, женщина испугалась и бросилась за помощью к соседке.

Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть ребенка.

В ходе следствия и в суде мать ребенка признала вину. Известно, что она воспитывалась в коррекционной школе. Приговором Кольчугинского городского суда осужденной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Призыв» сообщал, что многодетная мать признана виновной в истязании своей шестилетней дочки. Вязниковский городской суд вынес 25-летней женщине приговор — ограничение свободы сроком на один год.

Ольга Ефремова

Фото: nashchelyabinsk.ru