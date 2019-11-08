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Студента осудили за нападение на пенсионерку

Отбиваясь, женщина сломала руку

Учащемуся владимирского колледжа вынесен приговор за разбойное нападение на пенсионерку. Ленинский районный суд назначил 18-летнему парню наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также за потерпевшей оставлено право взыскать с осужденного моральный и материальный ущерб в порядке гражданского судопроизводства.

Нападение на пенсионерку произошло вечером 17 января этого года во Владимире.

Тогда еще несовершеннолетний заметил женщину, подбежал к ней, схватил за руку и принялся вырывать сумку. Женщина защищалась — нападавший сломал ей руку. Отобрав сумку, парень бросился наутек, но по дороге его остановили двое прохожих.

Пострадавшая, получившая сложный перелом плечевой кости, проходила длительное лечение.

Свое поведение молодой человек объяснил тем, что нуждался в деньгах, поскольку погашал долг родственнице, у которой снял с карты 110 тысяч рублей, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире две пьяные хулиганки 15 и 16 лет напали на пятерых человек в течение часа. В отношении подростков возбуждено сразу четыре уголовных дела.

Ольга Ефремова 

Фото: newstracker.ru

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