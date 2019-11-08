Студента осудили за нападение на пенсионерку

Учащемуся владимирского колледжа вынесен приговор за разбойное нападение на пенсионерку. Ленинский районный суд назначил 18-летнему парню наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также за потерпевшей оставлено право взыскать с осужденного моральный и материальный ущерб в порядке гражданского судопроизводства.

Нападение на пенсионерку произошло вечером 17 января этого года во Владимире.

Тогда еще несовершеннолетний заметил женщину, подбежал к ней, схватил за руку и принялся вырывать сумку. Женщина защищалась — нападавший сломал ей руку. Отобрав сумку, парень бросился наутек, но по дороге его остановили двое прохожих.

Пострадавшая, получившая сложный перелом плечевой кости, проходила длительное лечение.

— Свое поведение молодой человек объяснил тем, что нуждался в деньгах, поскольку погашал долг родственнице, у которой снял с карты 110 тысяч рублей, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире две пьяные хулиганки 15 и 16 лет напали на пятерых человек в течение часа. В отношении подростков возбуждено сразу четыре уголовных дела.

Ольга Ефремова

Фото: newstracker.ru