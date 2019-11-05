Строительство Северного обхода начнется в ближайшие годы

Идею строительства Северного обхода снова начали активно обсуждать. Причиной для возобновления планов стала перегруженная «Пекинка». После двух совещаний, которые на прошлой неделе провели федеральные дорожники и власти региона, стало ясно, что в одиночку участок федеральной трассы во Владимире не справится с потоком транзитного транспорта и легковушек.

— Для удобства и безопасности жителей Владимира важно вывести из города потоки транзитного автотранспорта, в первую очередь большегрузов. Мы с Алексеем Борисовым единодушны в том, что строительство Северного объезда в ближайшие годы необходимо и своевременно, — рассказал Владимир Сипягин в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Любопытно, что ранее губернатор Владимирской области и начальник Упрдора транслировали совершенно иные точки зрения. Владимир Сипягин высказал намерение сделать «Пекинку» городской дорогой, а Алексей Борисов, наоборот, транзитной, которая станет заменой всем обходам, как ныне действующему Южному, так и планируемому, Северному. Более того, федеральные дорожники уже собирались строить двухуровневые развязки, чтобы убрать центральные перекрестки на улице Горького и Московском шоссе.

Северный обход должен освободить «Пекинку» от грузовиков.

Планы настолько быстро меняются, что владимирцы уже не знают, чего ждать и когда. Идея обозначена, но точных сроков проектирования и строительства Северного обхода не называется. Звучат пространные фразы «ближайшее время» и «обозримое будущее». Главное, как уверяют стороны, найдено взаимопонимание. Пример тому уже имеется.

Такое же взаимопонимание было между прежним губернатором и прежним начальником Упрдора. Тогда-то и появился проект развязки в районе Веризино. А сейчас он отвергнут федеральными дорожниками за небезопасность. Но местные власти с завидным упрямством продолжают строить подъезды к несуществующей развязке, закапывая миллионы в землю. На сегодня уже оба подъезда к федеральной трассе заасфальтированы.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Судогодском районе состоялось первое собрание по поводу строительства платного автобана Москва-Казань. Народный сход в деревне Гридино собрал около 300 человек.