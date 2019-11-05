Ставки по ипотеке рухнули, а квадратный метр вырос в цене

Ипотека под 3% годовых обещана государством в следующем году тем, кто захочет переехать жить в село. Если регионы готовы будут софинансировать ипотеку, то ставка упадет до 0,1%, условия программы сейчас разрабатываются. А что же делать городским жителям, какие ипотечные ставки сейчас? Работает ли перекредитование? Что выгоднее: купить в ипотеку новостройку или квартиру на вторичном рынке? И что за новая субсидия для многодетных семей? Об ипотечных ставках и программах расскажет наш эксперт – руководитель группы кредитования «Владимирского ипотечного фонда» Мария Шабалина.

«Семейная ипотека»

Одна из самых выгодных ипотечных программ на данный момент – «Семейная ипотека». С ее помощью, во-первых, можно купить квартиру в новостройке (или в сданном доме у юридического лица) и не только во Владимирской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, в любом городе России. А, во-вторых, если у вас уже есть кредит на новостройку, то можно перекредитоваться.

Ставка по «семейной ипотеке» в ипотечном фонде — 4,9% на весь срок кредитования. В банках ставка варьируется от 4,5% до 6%.

Чтобы участвовать в данной программе кредитования, необходимо, чтобы второй ребенок (или последующий) родился после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года.

По этой программе можно взять в кредит сумму до 6 000 000 рублей и кредитоваться на срок от 3 до 30 лет.

Первоначальный взнос – 20%.

Если у вас есть материнский семейный капитал (МСК), а квартира стоит не больше 2 250 000 рублей, то первоначальный взнос не нужен, материнский капитал вносится в качестве первоначального взноса.

При перекредитовании можно также использовать средства МСК на погашение кредита. Сейчас это 453 026 рублей, а с 2020 года эта сумма будет проиндекисрована до 466 671 рублей. Тогда можно сократить либо срок кредитования, либо сумму ежемесячного платежа.

Еще несколько лет назад ставка на новостройку была 10-12%. Перекредитовавшись под 4,9% и добавив средства МСК, семья может сэкономить в 2-3 раза на ежемесячных платежах.

Вторичка или новостройка?

Востребовано и вторичное жилье, и квартиры в новостройках. Перекосов в какую-то одну сторону нет. Кому-то проще купить сразу квартиру на вторичном рынке, а кто-то готов подождать окончания строительства и вложиться в ремонт.

Что важно знать про новостройки? По новому закону, который вступил в силу этим летом, застройщики, привлекая деньги клиентов, не вкладывают их в строительство, как раньше, а размещают на специальных эскроу-счетах в уполномоченных банках. Доступ к счетам застройщики получают только после введения дома в эксплуатацию. Из-за этого стоимость квадратного метра в новостройках выросла в среднем на 1 000 – 2 000 рублей.

Сейчас во Владимире квадратный метр нового жилья стоит от 33 000 до 70 000 рублей.

Ставка по ипотечному кредиту на новостройку в банках варьируется от 4,5 % («семейная ипотека») до 11%. Самая высокая цена сейчас в новостройке на Чайковского напротив Казанской церкви. Увы, с новостройками во Владимирской области негусто: кроме Владимира, дома строятся еще только в Коврове и Александрове.

Кстати, 1 ноября Сбербанк запустил новое предложение, в рамках которого застройщики смогут перераспределить часть скидки в пользу покупателей квартир по своему кредиту, стимулируя темпы продаж. Участвовать в программе могут семьи с детьми и зарплатные клиенты банка. Что получают заемщики? Покупая квартиру в новостройке через эскроу-счета, они могут выбрать понижение ставки на весь период кредитования или на момент строительства дома. В первом случае ставка может быть снижена до 1,4%. Во втором случае снижение ставки более существенно: до 1% для семей с детьми и до 5,3% для зарплатных клиентов. Но после ввода объекта в эксплуатацию скидка действовать перестанет и ставка вернется к обычному уровню: 5% для семей с детьми и 9,3% для зарплатных клиентов.

По вторичному жилью в среднем ставки — от 9% до 10,4% Можно использовать МСК в качестве первоначального взноса или 10% собственных средств. В кредит дают до 15 000 000 на 30 лет.

Стоимость квадратного метра «вторичного» жилья в городе – от 30 000 до 65 000 руб.

Тут все зависит от района города, самого жилья (панель, кирпич, этажность, состояние квартиры).

Медики и военные

Для медиков и военных разработаны свои льготные условия для ипотечного кредитования. Сегодня на медицинскую ипотеку могут претендовать:

работники не старше 41 года с высшим или средним профессиональным образованием;

медики (и возраст уже не важен), в семье которых двое и более членов семьи работают в государственных медицинских организациях области;

врачи-специалисты и заведующие, участвующие в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

Ставка по медицинской ипотеке – от 4,9%, первоначальный взнос не требуется. Бюджет области выделяет субсидии на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере 20% от расчетной стоимости приобретаемой квартиры (но не более 350 000 рублей) и ежемесячную компенсацию в размере 50% расходов на оплату процентов по ипотечному кредиту в течение 5 лет (но не более 5 000 рублей месяц). Купить можно квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке.

По военной ипотеке ставка — 9,1%, но если второй или последующий ребенок родился в семье военных после 1 января 2018 года, то можно перекредитоваться до 4,9% по «семейной ипотеке». Максимальная сумма кредитования — 2 758 000 рублей, первоначальный взнос не требуется. Пока военный служит (до возраста 45 лет – время выхода на пенсию), ежемесячные платежи за него платит государство. Квартиру можно купить в любом населенном пункте.

Перекредитоваться реально!

Сейчас перекредитование – самая востребованная услуга. Половина всех обращений– это заявки на перекредитование. Люди несколько лет назад брали ипотеку под 13-15% годовых. У них есть прекрасная возможность перекредитоваться под 8,7%-10,3%, в банках города до 11%. Не забываем про «семейную ипотеку», здесь, как мы писали выше, перекредитоваться можно под 4,9%. Чем меньше остаток, тем меньше процент по кредиту.

Условие одно: остаток долга должен быть не меньше 500 000 рублей.

Можно взять сумму больше, чем долг по прежнему кредиту, и потратить ее на ремонт, на погашение потребительского кредита. Но при перекредитовании придется потратиться на новую оценку жилья и новую страховку жизни и недвижимости, плюс услуги кредитной организации.

450 000 рублей для многодетных на ипотеку

Если у вас после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие дети и вы имеете ипотечный кредит, то государство выделит вам субсидию — 450 000 рублей на его погашение.

Денежные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае если она меньше 450 тысяч рублей, оставшаяся часть суммы может быть направлена на погашение процентов.

Заявки на получение субсидии принимают с 25 сентября 2019 года, когда постановление правительства РФ вступило в силу. Подробности можно узнать на сайте «Дом-РФ», который распоряжается субсидиями. Сегодня уже подано более 1 000 заявлений со всей России, первые выплаты уже произведены.

Программа действует до 31 декабря 2022 года.

Эта программа также распространяется на тех, кто усыновил третьего и последующих детей в этот период.

Как это работает? Например, в семье был один ребенок и долг за однокомнатную квартиру — 250 000 рублей. В 2019 году в семье родились близнецы. Таким образом, папа-заемщик стал многодетным. Он может обратиться за погашением долга по «однушке», но тогда получит из бюджета только 250 000 рублей. Поэтому данной семье выгоднее погасить долг своими силами, взять новую ипотеку и получить 450 тысяч рублей субсидии, плюс у них будет МСК на погашение или на первоначальный взнос — 466 671 рубль.

Или еще такой случай: если у женщины от первого брака есть ребенок, а во втором браке – родилось двое детей, то она является многодетной, а ее муж – нет (если только первый ребенок не был им усыновлен). И женщина имеет право обратиться за субсидией, но именно она должна быть заемщиком или созаемщиком по кредиту, потому что ее мужу субсидию не выделят.

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в банк, который обслуживает ваш ипотечный кредит.

К заявлению необходимо приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Помните, банк не вправе брать деньги за эту услугу.

Когда субсидия будет одобрена, то деньги поступят в банк на погашение долга заемщика.

Таким образом, мы видим, что ставки по ипотечным кредитам снижаются, появляются выгодные программы, что не может не радовать, к примеру, семьи с детьми. В любом случае прежде чем принять решение об ипотечном кредите, изучите все предложения действующие на рынке, рассчитав разные варианты и размеры переплат.

Елена Середина

Заглавное фото: news.rambler.ru