Стационарному туалету не могут найти место в сквере на Чайковского

Синие кабинки туалетов, которые стоят у проезжей части в обновленном сквере на улице Чайковского во Владимире, останутся до следующего лета. Для стационарного никак не найдут место. Изначально по проекту благоустройства в сквере вообще не хотели строить туалет. Но на этом настоял глава администрации города Андрей Шохин после проверки работ накануне открытия обновленного общественного пространства.

— Мы думали, что все посетители будут ходить в туалет на рынок на Чайковского. Рядом и в комфортных условиях. Теперь же прорабатываем концепцию. Хотим поставить кафе в той части, где памятник Чайковскому. Пока еще не решили, будет ли туалет отапливаемый, — рассказал «Призыву» начальник управления ЖКХ Алексей Шумник.

В управлении ЖКХ сообщили, что две кабинки чистят по мере необходимости. Например, накануне приезда с инспекцией федерального представителя ОНФ их отмыли до блеска.

Жители жалуются, что синие туалеты с открытыми дверями уродуют новый сквер.

— Их, конечно, неудачно поставили. Едешь в автобусе, а тут тебе грязные туалеты и двери нараспашку. Там частенько двери не закрываются. С маленькими детьми мамы ходят туда. И дверь элементарно не закрывается. Не вмещает туалет и маму, и ребенка, которого надо держать, — рассуждает жительница Владимира Ирина.

Об этих недостатках поведали жители окрестных домов во время проверки объектов, которые попали в бюджетную программу по благоустройству. Жители в целом довольны новой площадкой, но властям все же указали на недостаток планирования территории. Зона для малышей находится слишком близко к подростковой. Школьники во время кувырков и переворотов на перекладинах могут задеть детишек. Федеральный модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина посоветовала местным властям поставить заборчики между игровыми зонами, чтобы обезопасить посетителей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»