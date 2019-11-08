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Стационарному туалету не могут найти место в сквере на Чайковского

Синие кабинки возмущают прохожих

Синие кабинки туалетов, которые стоят у проезжей части в обновленном сквере на улице Чайковского во Владимире, останутся до следующего лета. Для стационарного никак не найдут место. Изначально по проекту благоустройства в сквере вообще не хотели строить туалет. Но на этом настоял глава администрации города Андрей Шохин после проверки работ накануне открытия обновленного общественного пространства.

Туалетные кабинки не нравятся горожанам

Мы думали, что все посетители будут ходить в туалет на рынок на Чайковского. Рядом и в комфортных условиях. Теперь же прорабатываем концепцию. Хотим поставить кафе в той части, где памятник Чайковскому. Пока еще не решили, будет ли туалет отапливаемый, — рассказал «Призыву» начальник управления ЖКХ Алексей Шумник.

В управлении ЖКХ сообщили, что две кабинки чистят по мере необходимости. Например, накануне приезда с инспекцией федерального представителя ОНФ их отмыли до блеска.

Жители жалуются, что синие туалеты с открытыми дверями уродуют новый сквер.

Их, конечно, неудачно поставили. Едешь в автобусе, а тут тебе грязные туалеты и двери нараспашку. Там частенько двери не закрываются. С маленькими детьми мамы ходят туда. И дверь элементарно не закрывается. Не вмещает туалет и маму, и ребенка, которого надо держать, — рассуждает жительница Владимира Ирина.

Детская площадка в сквере на Чайковского

Об этих недостатках поведали жители окрестных домов во время проверки объектов, которые попали в бюджетную программу по благоустройству. Жители в целом довольны новой площадкой, но властям все же указали на недостаток планирования территории. Зона для малышей находится слишком близко к подростковой. Школьники во время кувырков и переворотов на перекладинах могут задеть детишек. Федеральный модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина посоветовала местным властям поставить заборчики между игровыми зонами, чтобы обезопасить посетителей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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