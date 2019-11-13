Стала известна новая дата открытия обхода деревни Бараки

Канаву между новыми участками дороги на обходе деревни Бараки все же решили заасфальтировать. Несколько метров пустоты, которые «Призыв» показывал в прямо эфире на прошлой неделе, заполнят грунтом в ближайшие дни. Эта яма образовалась из-за перекладки газопровода. Новые сети готовы, но пока не подключены.

— Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги Владимир — Муром — Арзамас на участке 9 — 19 км с обходом д. Бараки во Владимирской области» предварительно запланирован на 20 ноября 2019 года. Окончательный срок будет определен после завершения работ по подключению реконструируемых сетей к действующим коммуникациям ПАО «Газпром», — сообщили «Призыву» в ответе на запрос представители департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.

Новую дорогу в районе Вяткино и Бараки запустят после 20 ноября

На новом участке дороги в районе поворота на Шепелево убрали все пластиковые барьеры, ограничивающие ширину проезжей части. Теперь для левого поворота в сторону населенных пунктов, присоединенных к Владимиру, нужно пропускать три потока машин. И это не совсем безопасно. Но власти уже приняли решение по схеме движения транспорта.

— Одновременно с вводом объекта в эксплуатацию будет выполнено закрытие левых поворотов, в том числе в населенные пункты Вяткино и Шепелево, — сообщили «Призыву» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.



Жителей Вяткино и Погребищи так и не услышали. Все их просьбы сохранить удобный светофор остались без ответа. Разворотная развязка для всех автомобилистов из этих поселков уже готова, осталось продлить барьерные ограждения. И никакие маневры с левыми поворотами будут невозможны.

Ждать осталось недолго. Если подрядчики уложатся в новые сроки. Первые, который озвучивал губернатор, сорваны. Ни в конце октября, ни в начале ноября дорожники так и не продвинулись с соединением двух отрезков дорог, между которыми пролегла канава.

Как «Призыв» сообщал ранее, неизвестны до сих пор и сроки ввода пересечения «Пекинки» в районе Веризино. Съезды уже заасфальтированы, но разрешение на установку светофора для левых поворотов не получено от Упрдора.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»