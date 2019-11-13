18+

Стала известна новая дата открытия обхода деревни Бараки

Власти решили поторопить дорожников

Канаву между новыми участками дороги на обходе деревни Бараки все же решили заасфальтировать. Несколько метров пустоты, которые «Призыв» показывал в прямо эфире на прошлой неделе, заполнят грунтом в ближайшие дни. Эта яма образовалась из-за перекладки газопровода. Новые сети готовы, но пока не подключены.

— Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги Владимир — Муром — Арзамас на участке 9 — 19 км с обходом д. Бараки во Владимирской области» предварительно запланирован на 20 ноября 2019 года. Окончательный срок будет определен после завершения работ по подключению реконструируемых сетей к действующим коммуникациям ПАО «Газпром», — сообщили «Призыву» в ответе на запрос представители департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.

Новую дорогу в районе Вяткино и Бараки запустят после 20 ноября

На новом участке дороги в районе поворота на Шепелево убрали все пластиковые барьеры, ограничивающие ширину проезжей части. Теперь для левого поворота в сторону населенных пунктов, присоединенных к Владимиру, нужно пропускать три потока машин. И это не совсем безопасно. Но власти уже приняли решение по схеме движения транспорта.

Одновременно с вводом объекта в эксплуатацию будет выполнено закрытие левых поворотов, в том числе в населенные пункты Вяткино и Шепелево, — сообщили «Призыву» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.


Жителей Вяткино и Погребищи так и не услышали. Все их просьбы сохранить удобный светофор остались без ответа. Разворотная развязка для всех автомобилистов из этих поселков уже готова, осталось продлить барьерные ограждения. И никакие маневры с левыми поворотами будут невозможны.

Ждать осталось недолго. Если подрядчики уложатся в новые сроки. Первые, который озвучивал губернатор, сорваны. Ни в конце октября, ни в начале ноября дорожники так и не продвинулись с соединением двух отрезков дорог, между которыми пролегла канава.

Как «Призыв» сообщал ранее, неизвестны до сих пор и сроки ввода пересечения «Пекинки» в районе Веризино. Съезды уже заасфальтированы, но разрешение на установку светофора для левых поворотов не получено от Упрдора.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение