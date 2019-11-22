Стала известна дата введения новых правил медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения определилось со сроками введения новых правилам медосмотра для водителей. Скандальный приказ, который вызвал ажиотаж в наркодиспансерах по всей стране, в том числе и во Владимирской области, переносится на полгода. До 1 июля автолюбители могут получить справку о том, что противопоказаний к управлению транспортным средством нет, по старым правилам и доступной цене.

— Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой в связи с обеспокоенностью граждан принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и зарегистрирован. Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас водители и те, кто только проходит обучение в автошколе могут получить справку от нарколога за 250 рублей. Нововведение по разным оценкам привело бы к подорожанию услуги до 20 раз. Автолюбителям пришлось бы заплатить около 5 тысяч рублей за сложный анализ мочи и крови. Чтобы уточнить расценки, областной диспансер сегодня планировал полностью закрыть для приема граждан кабинет платных услуг. Но так как сроки введения приказа о медосмотре перенесли, сегодня во Владимире справки водителям выдавали, правда только до 10 утра.

Новые правила медосмотра водителей вступят в силу 1 июля.

Приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении или обновлении прав должен был вступить в силу 22 ноября. Президент страны раскритиковал новый порядок медосмотра, назвал новую стоимость справки «чушью» и предложил вводить изменения с умом.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область оказалась в лидерах по некачественному топливу.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»