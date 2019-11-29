Сразу два автобусных маршрута изменятся во Владимире

С 1 декабря изменятся сразу два автобусных маршрута во Владимире. Автобус № 2 теперь не будет заезжать на Суздальский проспект. Он будет ходить по улице Егорова, далее к торговому комплексу «Тандем» и снова на Егорова. Связано изменение маршрута с многочисленными просьбами жителей улиц Егорова и Комиссарова, объясняют в мэрии. При этом в городской администрации заверяют, что существующий интервал движения на этом маршруте сохранится за счет увеличения числа автобусов с четырех до шести. Кондукторы уже разъясняют пассажирам грядущие изменения.

Еще одно изменение коснется троллейбуса № 12. Вместо него начнут курсировать автобусы повышенной вместимости № 10С. С 1 декабря данный маршрут, перевозящий жителей от Вокзальной площади, продлен до конечной остановки «Улица Куйбышева». Стоимость проезда при этом останется такой же, как в троллейбусе, — 23 рубля, с сохранением проездных тарифов и социальных льгот. Также по просьбам жителей интервалы движения на данном маршруте будут сокращены.

Проезд в автобусе № 10 будет стоить 23 рубля.

Освободившиеся троллейбусы мэрия планирует использовать для пассажирских перевозок в центральной части города. Это позволит сократить интервалы движения троллейбусов и улучшит экологическую ситуацию города.

Ранее «Призыв» сообщал, что «БигАвтоТранс» окончательно уходит с рынка пассажирских перевозок.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»