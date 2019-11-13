Спортплощадку у школы №43 приведут в порядок

Школа №43 на улице Диктора Левитана во Владимире может получить благоустроенную спортивную площадку. Сейчас спортзал в школе закрыт на 80 суток из-за грибка, и дети вынуждены заниматься физкультурой в сквере через дорогу. При этом рядом с учебным заведением есть спортплощадка. Но территория не пригодна для занятий и игр. Ограда, асфальтовое покрытие и оборудование в запущенном состоянии. Площадка расположена на муниципальной земле. В официальном ответе на запрос «Призыва» представители мэрии сообщили, что благоустройство спортплощадки входит в планы городской администрации.

По предварительным расчетам, потребуется порядка 2 миллионов рублей.

— Понимая, что для занятий физкультурой необходима приспособленная спортивная площадка, управление образования администрации г. Владимира рассматривает вопрос о том, чтобы благоустроить ее в 2020 году, создав полноценную спортивную площадку: сделать ограждение, травмобезопасное покрытие, установить спортивное оборудование, — ответили «Призыву» в мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что в 43 школе по решению суда на 80 суток закрыли спортзал. Специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области нашли там грибок. Дети занимаются физкультурой в актовом зале.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»