Создатель мальчика с рогаткой работает над железной крысой

Кусок трубы или арматура в его руках превращаются в чудо-рыбу, легкокрылую бабочку, забавного поросенка или ловкую крысу-акробатку. Молодой владимирский скульптор, член Союза художников России Михаил Блинов, без преувеличения, вдыхает жизнь в статику и холод металла. Его работы востребованы в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Но и на улицах родного Владимира можно увидеть творения художника. К примеру, скульптура мальчика с рогаткой на Большой Московской или памятник земскому доктору в Добром знакомы многим.

Как детское увлечение пластилином переросло в профессию и стало делом жизни, узнаете в новым выпуске программы «Наши люди».

Подготовила Екатерина Гаврилова

Фото «Призыва»