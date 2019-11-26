18+

Создатель мальчика с рогаткой работает над железной крысой

Работы Михаила Блинова украшают Владимир

Кусок трубы или арматура в его руках превращаются в  чудо-рыбу, легкокрылую бабочку,  забавного поросенка или ловкую крысу-акробатку. Молодой владимирский скульптор, член Союза художников России Михаил Блинов, без преувеличения, вдыхает жизнь в статику и холод металла. Его работы востребованы в  Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Но и на улицах родного Владимира можно увидеть творения художника. К примеру, скульптура мальчика  с рогаткой на Большой Московской или памятник земскому доктору в Добром  знакомы многим.

Как детское увлечение пластилином  переросло в профессию и стало делом жизни, узнаете в новым выпуске программы «Наши люди».

Подготовила Екатерина Гаврилова

Фото «Призыва»

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение