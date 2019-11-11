Советские фото Владимира: где они сделаны?

Вот и ноябрьская подборка нашего традиционного фототеста подоспела. Основу ее составили уникальные снимки из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Их авторами являются Григорий Шлионский и уже знакомая нам Нина Менькова. Редкие фотографии послевоенного Владимира сделаны Алексеем Сидоровым. А жизнь горожан в 70-е годы запечатлели Андрей Привезенцев и Юрий Немыгин. Смотришь на эти работы и поражаешься, как же за полвека изменился наш город! Попробуйте сами догадаться, где были сделаны эти снимки.

Какая улица в центре города вела к храму в 1947 году? Первомайская (ныне Никитская) Щедрина (ныне Вознесенская) Советская (ныне Спасская) Правильно! Неправильно! - На какой остановке совершает посадку троллейбус № 3 в августе 1958 года? Колхозный рынок (ныне Центральный рынок) Заводской бульвар (ныне улица 850-летия Владимира) Дом культуры химического завода (ныне Дом культуры молодежи) Правильно! Неправильно! - Где была такая красота в 50-х годах? Владимирская выставка достижений народного хозяйства (ныне Центральный парк) Сквер Дома культуры тракторного завода (ныне Городской Дворец культуры) Сад 16 республик (ныне Патриарший сад) Правильно! Неправильно! - Что за строительство идет на фото 1966 года? Корпуса № 3 («Р») политехнического института Педагогического института Завода «Автоприбор» Правильно! Неправильно! - Какое здание доживает последние дни на фото начала 70-х годов? Автовокзал Автостанция Железнодорожный вокзал Правильно! Неправильно! - На какой улице располагался Дом Советов в 1970 году? Октябрьском проспекте Луначарского Мира Правильно! Неправильно! - Какое заведение на проспекте Ленина в 1971 году называлось «Чародейкой»? Булочная Салон оптики Парикмахерская Правильно! Неправильно! - На какой улице буйствовали эти вишневые сады в 1977 году? Горького Красносельской Октябрьском проспекте Правильно! Неправильно! - Где находился памятник Александру Невскому в 1977 году? В парке им. А.С. Пушкина Перед филармонией на проспекте Ленина У планетария в Николо-Кремлевской церкви Правильно! Неправильно! - Что сейчас находится в этом здании на Большой Московской вместо парикмахерской, расположенной там в 1977 году? Центр изобразительного искусства Центр классической музыки Центр народного творчества Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Узнайте место во Владимире по советскому фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook

Фото: vk.com/backtothepastt