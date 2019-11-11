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Советские фото Владимира: где они сделаны?

Проверьте свои знания родного города

Вот и ноябрьская подборка нашего традиционного фототеста подоспела. Основу ее составили уникальные снимки из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Их авторами являются Григорий Шлионский и уже знакомая нам Нина Менькова. Редкие фотографии послевоенного Владимира сделаны Алексеем Сидоровым. А жизнь горожан в 70-е годы запечатлели Андрей Привезенцев и Юрий Немыгин. Смотришь на эти работы и поражаешься, как же за полвека изменился наш город! Попробуйте сами догадаться, где были сделаны эти снимки.

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Фото: vk.com/backtothepastt

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