Сотрудник Рыбнадзора сливал браконьерам информацию о рейдах

Начальник владимирского подразделения Рыбнадзора подозревается в содействии браконьерам. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следователем СК России во взаимодействии с оперативными службами УФСБ по Владимирской области установлено, что с 2016 года 49-летний руководитель одного из отделов Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщал браконьерам о дате, месте и времени проведения проверок.

Кроме того, пользуясь своим положением, подозреваемый помогал знакомым избегать ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Свою вину он признал и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.

Это уже не первый случай, когда сотрудники надзорных органов помогают браконьерам.

В апреле уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» было возбуждено в отношении старшего инспектора отдела госконтроля владимирского Рыбнадзора. Вместе со своими сообщниками он также неоднократно предупреждал браконьеров о рейдах полиции. При этом они знали, что браконьеры используют запрещенные орудия добычи и промышляют на особо охраняемых природных территориях.

На минувшей недели «Призыв» сообщал о том, что в содействии браконьерам подозревается и начальник отдела транспортной полиции Мурома. В служебном кабинете и дома у подозреваемого прошли обыски.

Ольга Ефремова

Фото: ivbg.ru