Собака загрызла бешеную лису

Новый очаг бешенства зафиксирован во Владимирской области. Речь идет о поселке Пакино Ковровского района. Местный житель обнаружил на своем участке труп лисы, которую растерзала его собака. Позже проведенное в лаборатории исследование показало, что дикое животное было больно бешенством. Собака выжила. Ей вовремя была сделана прививка, сейчас животное под наблюдением, сообщает портал «Ковров Сегодня».

Заболевание подтвердило лабораторное исследование.

С начала года это уже пятнадцатый случай возникновения бешенства у животных на территории Коврова (3 случая) и Ковровского района (12 случаев). Бешенство выявлено у десяти лис, трех кошек, одной собаки и одной енотовидной собаки. В связи с этим сотрудники Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных обратились к местным жителям с просьбой строго соблюдать правила содержания собак и кошек: не позволять питомцам контактировать с дикими животными и не забывать про прививки против бешенства.

Ранее «Призыв» сообщал, что населенные пункты семи районов Владимирской области признаны неблагополучными по бешенству. С начала года зарегистрировано 32 случая заболевания.

Ольга Ефремова

Фото: fishki.net