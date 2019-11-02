Снегоуборочная техника вышла на зачистку улиц Владимира

Первый серьезный снегопад в пятницу вечером вывел снегоуборочную технику на улицы Владимира. Дороги и тротуары оперативно посыпали песком. Из-за перепадов погоды всё равно было скользко. В Центре управления городскими дорогами сообщили, что к зимней уборочной кампании подготовлено 103 единицы техники. Но вчера на зачистку города вышло около половины подвижного состава.

— В среднем в сутки на дороги выходит больше 50 единиц техники. Когда идёт снегопад, их число увеличиваем. Как и прежде, будем привлекать самосвалы для вывоза снега из города. Мы арендуем у частников 25 единиц техники, — сообщил «Призыву» зам. директора ЦУГД Николай Дятлов.

Телефоны «горячей линии» по приему заявок от населения на уборку тротуаров и дорог: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно).

На складах ЦУГД заготовлено 35 тысяч тонн песко-соляной смеси, 200 тонн литого асфальтобетона и около 70 тонн противогололедного реагента «Бионорд». Снег, как и в прошлые годы, будут вывозить в Михайловский овраг.

Ранее «Призыв» сообщал, что подготовку к зиме городские власти начали с ограничительных мер. В центре и в спальных районах города повесили знаки, запрещающие парковку. Дорожникам не удается качественно убирать улицы из-за огромного количества личного транспорта, стоящего тут и там.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»