Смертельная авария случилась под Кольчугино

Смертельная авария произошла на дороге в Кольчугинском районе. Погиб один человек – 45-летний мужчина, водитель «Chevrolet Lacetti». В его автомобиль, по предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, врезался «Nissan Pathfinder», выехавший на встречную полосу. За рулём внедорожника была 35-летняя женщина. Мужчина погиб на месте ДТП. Полиция проводит проверку случившегося.

От удара легковушка наскочила на барьерное ограждение

Авария произошла вчера днём. Женщина ехала из Кольчугино во Владимир. Дорога была мокрая и скользкая. Шёл снег. Не исключено, что, находясь за рулём «Nissan Pathfinder», водитель не справилась с управлением из-за сложных погодных и дорожных условий.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове внедорожник въехал в остановку общественного транспорта. Перед этим водитель сбил пешехода, переходящего дорогу по «зебре».

Анна Тумановская

Фото «Тревожные новости»