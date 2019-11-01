Следующая рабочая неделя будет короткой из-за праздников

Трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидают жителей Владимирской области. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Выходные продлятся со 2 по 4 ноября, а рабочая неделя будет четырехдневной, напоминают россиянам в Роструде.

При этом сегодня, 1 ноября, сокращенного рабочего дня не будет, так как эта пятница не является предпраздничным днем — она не предшествует непосредственно 4 ноября.

Следующие продолжительные выходные случатся в новогодние праздники. Согласно календарю выходных дней на 2020 год, утвержденному правительством РФ, зимние праздники продлятся с 1 по 8 января. Поскольку праздничные 4 и 5 января приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая. Таким образом, первомайские каникулы продлятся с 1 по 5 мая, а по случаю Дня Победы выходные растянутся ещё на три дня — с 9 по 11 мая.

Всего же в календаре будущего года праздники заняли 26 дней.

Как интересно провести грядущие праздничные выходные, расскажет афиша «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: gorodz.info