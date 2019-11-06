Следком возбудил уголовное дело после отравления газом троих человек

СУ СКР по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту смерти троих жителей микрорайона Оргтруд. Члены семьи скончались в результате отравления угарным газом. Следствию предстоит дать оценку обстоятельствам случившегося, а также оценить действия должностных лиц товарищества собственников недвижимости, отвечающих за техническое состояние и исправность систем вентиляции и газового оборудования в жилом доме.

Тела троих человек: 80-летней пенсионерки, ее 47-летнего сына и его 50-летней сожительницы были обнаружены 31 октября в квартире одного из домов микрорайона родственником погибших. Близкие в течение длительного времени не выходили на связь, мужчина забеспокоился и решил их навестить. По предварительным оценкам экспертов, смерть пострадавших могла наступить от отравления угарным газом за несколько дней до момента их обнаружения.

Спровоцировала трагедию неисправность газовой водонагревательной колонки.

По данным пресс-службы Следкома, пенсионерка в момент случившегося принимала ванну, другие члены семьи отдыхали в комнате. Когда после вызова спецслужбы были на месте, колонка еще работала, а концентрация угарного газа достигала предельных значений. При этом все окна в квартире были плотно закрыты.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 33-летней женщины в Гороховце. Она умерла от отравления угарным газом.

Ольга Ефремова

Фото СУ СКР по Владимирской области