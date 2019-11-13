Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на девочку

СУ СКР России по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту нападения на девочку-подростка. Инцидент произошел у одной из школ Владимира. Момент того, как неизвестный молодой человек нападает, а затем преследует девочку, попал на камеру видеонаблюдения. Видео молниеносно распространилось в сети, породив немало версий.

Детали произошедшего устанавливаются.

Напуганные владимирцы, воспитывающие детей школьного возраста, предположили, что это маньяк. Тем более, что в сети распространились слухи о нескольких нападениях неизвестного. Своими переживаниями по этому поводу горожане поделились в многочисленных родительских чатах. Насколько достоверны сведения, а также ориентировка предполагаемого педофила, которая также распространилась на просторах Интернета, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее «Призыв» сообщал, что 9-летняя девочка из Владимирской области смогла убежать от педофила. В квартире, куда он затащил ребенка, зазвонил домофон. Пока мужчина отвлекся, девочка, воспользовавшись ситуацией, убежала.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»