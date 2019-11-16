Следком начал проверку по ДТП со школьным автобусом

По факту ДТП в Гусь-Хрустальном районе, в результате которого пострадали шестеро детей и двое взрослых, открыта доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Владимирской области. Ей предстоит оценить действия водителей транспортных средств, попавших в аварию, а также выполнение требований безопасности при перевозке организованной группы детей. Административное расследование возбудило и управление МВД России по Владимирской области. Полицейские изучат состояние дорожного покрытия на месте происшествия. Предполагаемая виновница аварии считает, что ДТП спровоцировала не посыпанная песком дорога. По её словам, дорогу стали посыпать уже после аварии, сообщает портал «Gus info».

ДТП произошло 15 ноября около 9 часов утра на автодороге Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. ВАЗ-21099 врезался в микроавтобус с детьми.

Известно также, что пострадавшие в результате аварии могут получить выплаты в страховой компании «Росгосстрах». Об этом говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности. В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры микроавтобуса или их законные представители должны написать заявление в страховую компанию и предоставить документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Вот подробности аварии, приводившиеся «Призывом» ранее. 60-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-21099, не справилась с управлением и совершила столкновение с ехавшим в попутном направлении микроавтобусом «ГАЗель», в котором находились дети. Оба автомобиля съехали в кювет, микроавтобус опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадало 8 пассажиров микроавтобуса «ГАЗель» — 2 сопровождающих детей педагогов и 6 несовершеннолетних. Четверо детей с ушибами, порезами, черепно-мозговыми травмами госпитализированы в больницу.

Ранее «Призыв» сообщал также, что каждый четвертый школьный автобус области выработал свой ресурс.

Ольга Ефремова

Фото УМВД России по Владимирской области