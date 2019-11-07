Скоростной трассе Москва-Казань уже выбирают название

Дорожники предлагают проголосовать и выбрать название для скоростной трассы Москва-Казань. И это несмотря на протесты жителей Судогодского района против строительства платного автобана. Голосование в сети запустил Минтранс России совместно с госкомпанией «Автодор». Уже есть несколько вариантов: «Восток», «Евразия», «Казань».

— ЕЗК (Европа — Западный Китай) звучит не очень хорошо, мне не нравится. У трассы должно быть имя, поэтому я хотел попросить Минтранс объявить конкурс — как красиво назвать эту большую дорогу, — цитирует «Автодор» вице-премьера РФ Максима Акимова.

Если название новой трассе дадут по результатам конкурса, то индекс уже известен – М-12. Ранее объявили и ориентировочную стоимость проезда по трассе Москва – Казань: максимум 2,5 тысячи рублей для легковых машин и шесть-семь тысяч рублей для грузовых.

Строительство трассы начнется в 2020 году, а завершится к 2027 году.

Росавтодор выставил контракт на разработку документации по планировке территории первого этапа стоимостью 326 миллионов рублей. Трасса пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской Республике) и Шали (в Татарстане). Ее протяженность составит 729 километров.

Между тем, жители сёл, деревень и посёлков Владимирской области, в непосредственной близости от которых пройдет автобан, требуют провести публичные слушания, чтобы их мнение было учтено. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: torg94.ru