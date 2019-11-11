Синоптики предупредили о густых туманах

В Центральную Россию в ближайшие два дня придут туманы. Видимость при них составит около 200-500 метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайты региональных ГУ МЧС и центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что причиной туманов станут перепады температур.

В течение недели температура воздуха будет меняться. Если завтра днем ожидается +7 градусов, то со среды немного похолодает. В дневные часы прогнозируется уже до +3 градусов. Ночи тоже станут существенно холоднее.

Тем не менее, синоптики заверяют, что температуры останутся выше нормы.

— Среднесуточная температура воздуха, как и в прошедшие выходные, останется у нас выше климатической нормы, но не на 6-7 градусов, а на 4 на 5 градусов, но все равно погода сохраняется еще теплой относительно сезона, — цитируют РИА Новости главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Также синоптики предупреждают о росте атмосферного давления. Оно может подняться до 760 миллиметров ртутного столба при норме 750 мм.

Ранее «Призыв» сообщал, что предстоящая зима во Владимирской области обещает стать… «вишневой». Так образно назвали ее синоптики, уточнив, что зима будет одной из самых теплых за последнее время.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»