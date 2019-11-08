Синоптики неожиданно предсказали «вишневую зиму»

Предстоящая зима во Владимирской области обещает стать… «вишневой». Так образно назвали ее синоптики, уточнив, что зима может стать одной из самых теплых за последнее время. Ожидается, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса. «Вишневой» зима называется потому, что на прогностических картах участки территории с температурой выше нормы закрашены красным цветом.

Как пишет сайт «Метеоновости», за 140 лет истории метеонаблюдений в центральной части страны было зафиксировано семь «вишневых» зим. Самая теплая зима в Москве, например, пришлась на 1960-1961 годы, тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса.

Температуры этой зимой будут выше нормы.

— С учетом глобального потепления уменьшается вероятность холодных зим в центральной России, в XXI веке их было всего четыре. И все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать красный, — отмечается в материале.

Между тем ведущий эксперт «Фобоса» Евгений Тишковец предупреждает об опасностях теплой зимы. В частности, по его словам, из-за большого количества оттепелей, на дорогах будет гололедица. Кроме того, из-за частых дождей вероятны туманы.

Ранее «Призыв» сообщал, что самым суровым в плане температур месяцем станет февраль.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»