Синоптики назвали дату наступления климатической зимы

Метеорологическая зима с отрицательными температурными значениями наступит во Владимирской области в четверг, 21 ноября. Такой прогноз сделали синоптики центра «Фобос», уточнив, что в этом году зима опаздывает на 11 суток. С середины наступившей недели погода вернет температурный режим в климатическое русло. Это скажется студёное дыхание арктического антициклона, благодаря которому до конца предстоящей недели ожидается малооблачная и очень сухая погода. Снега, по прогнозам синоптиков, не предвидится до конца ноября. В дневные часы прогнозируется до -4 градусов, ночью температуры опустится до -7 градусов, к выходным до -10 градусов. Подобная погода будет ниже нормы на 1-2 градуса.

Похолодание принесет арктический антициклон.

Сегодня и завтра в регионе сохранятся плюсовые температуры. В дневные часы до +4 градусов. Также прогнозируется локальная изморось, туманы и густая дымка при температуре на 4-6 градусов теплее положенного.

Ранее «Призыв» сообщал, что предстоящая зима во Владимирской области обещает стать… «вишневой». Так образно назвали ее синоптики, уточнив, что зима может стать одной из самых теплых за последнее время.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»