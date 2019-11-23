Шуга оставила половину Владимира без воды

Сегодня жители Восточного района Владимира с самого утра жалуются на подачу воды, а большинство и вовсе на ее отсутствие. Тот, кто смог дозвониться в аварийную службу, услышал в ответ: «Лед идет, засор, вот и нет воды».

— С утра нет никакой воды. Еле пробилась в аварийную службу, работаем, сказали, когда включат воду, неизвестно. Придя в гипермаркет «Глобус», увидела объявление, что по техническим причинам в ресторане используется одноразовая посуда, значит, у них тоже проблемы с водой, — пожаловалась «Призыву» жительница улицы Юбилейной.

Шуга образовалась из-за резкого похолодания.

Ситуацию с отключением воды нам прояснили в пресс-службе «Владимирводоканала». Причиной этому стало резкое похолодание. Из-за перепада температур появилась шуга на Нерли, где находится водозабор, давление в водопроводе было снижено. В пресс-службе заверили, что вода вернется в дома владимирцев не позже 16:00.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы жаловались на резкий запах воды из-под крана.

Ольга Ефремова

Фото: svidok.info