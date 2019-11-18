Школу закрыли на карантин из-за пневмонии

Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в микрорайоне Юрьевец областного центра. По официальной информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, проблемы с легкими диагностированы уже у девяти учащихся школы №42. Учебное учреждение закрыли на карантин. Предполагается, что ограничительные мероприятия снимут 24 ноября. Но это только при условии, что новых случаев пневмонии не зафиксируют.

— Сейчас мы можем официально говорить о вспышке пневмонии. До этого у нас болели четыре ученика начальной школы. Это считались единичные случаи. Сейчас диагноз подтвержден уже у 9 человек, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова, — Болеть начали дети старшего звена. Пневмония зафиксирована у учеников четырех разных классов.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора проверяют всех контактных детей и взрослых.

В зоне риска десятки человек. И уверенности в том, что пневмонию не подхватит кто-то еще, нет. Чтобы общение детей свести к минимуму, школа перешла на дистанционное обучение. При этом, как заверили нас в образовательном учреждении, речь не идет о внеплановых каникулах. Ученикам будут задавать уроки и проверять их онлайн.

— У нас школа закрыта на карантин, мы организовали дистанционное обучение. В электронном журнале дети получают задания по предметам. Рассылаем мы его также в родительские чаты. Дети учатся и обратно на проверку нам отсылают выполненные работы, — пояснили «Призыву» в 42 школе, — Нам, конечно, пришлось скорректировать программу. Сейчас мы закрепляем и обобщаем уже пройденный материал.

Чуть ранее внебольничная пневмония была зафиксирована в Муроме. Там ситуацию уже удалось взять под контроль. Во Владимире все может оказаться сложнее. Несмотря на то, что в школе были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, остановить распространение болезни пока не удалось. Специалисты не исключают, что пневмония будет диагностирована у большего числа людей. Сейчас сразу несколько человек имеют подозрение на проблемы с легкими. У них взяты анализы.

Ранее «Призыв» сообщал, что полузабытая инфекция напомнила о себе в Гусь-Хрустальном. В детском саду № 27 зафиксирована вспышка скарлатины.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»