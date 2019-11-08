Школу, где обрушился потолок, могут закрыть

Школу № 13 в Гусь-Хрустальном, где в августе частично обвалился потолок, могут закрыть. Однако последнее слово за специалистами. Сейчас учебное заведение не работает. В школе, которая имеет статус памятника, проводится комплекс противоаварийных работ. Только по результатам проведенной экспертизы будет понятно, можно ли модернизировать здание или его лучше использовать иначе.

— Если будет принято решение о том, что здание не пригодно для школьников, тогда мы используем его под другие нужды города, – заявил глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов.

Известно, что резервный фонд главы города, который направлен на оплату экспертизы здания учебного заведения и необходимых проектных работ увеличен почти на 2,5 млн рублей. Всего же на ремонт в школе № 13 направлено 137 тысяч рублей.

— Проводятся работы по инженерно-геодезическим изысканиям, а также инженерные обследования. Подготовлена смета на противоаварийные работы по подвальной части объекта, они начнутся после получения разрешения в нашей инспекции. Кроме того, разрабатывается проект усиления подвальной части здания и противоаварийных работ на кровле, – сообщил новый начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области Михаил Иванов.

Пока ученики аварийной школы занимаются в соседней школе №16.

По информации «Белого дома», в ней проведён ремонт четырёх классов, помещения оборудованы всем необходимым. Обучение проходит в две смены. На уроки и обратно школьников привозят на специальном автобусе. Обучение первоклассников организовано в детских садах №8 и №23. В администрации Гусь-Хрустального заверяют, что жалоб и вопросов не поступает. В управлении образования организована «горячая линия» для информирования родителей о создании условий для обучения детей из школы № 13.

ЧП в школе произошло 18 августа. Обрушилась потолочная обрешетка в актовом зале на третьем этаже здания 1938 года постройки. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее «Призыв» сообщал, что школу № 13 перед началом учебного года приняли с нарушениями. Их выявила прокуратура.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации