Школьницы сумели вспомнить лицо напавшего злодея

Ещё один подозреваемый в нападении на несовершеннолетних задержан во Владимире. В отношении 30-летнего безработного местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «насильственное действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Выйти на след предполагаемого преступника помогли его жертвы, две 10-летние девочки. В ходе расследования уголовного дела специалисты-психологи СК России провели с девочками процедуру активизация памяти. По результатам был подготовлен подробный портрет нападавшего.

По версии следствия, в мае текущего года на территории одной из школ Владимира неизвестный подошел к двум девочкам и совершил в отношении них действия сексуального характера. После содеянного злоумышленник скрылся.

— При проведении проверки показаний на месте происшествия молодой человек в присутствии адвоката подтвердил данные им ранее показания и подробно пояснил обстоятельства совершенного преступления, — уточняет пресс-служба СУ СКР России по Владимирской области.

По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, задержанный проверяется на совершение аналогичных преступлений.

Ранее «Призыв» сообщал, что совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении еще одной девочки, задержали и заключили под стражу. Нападение произошло 6 ноября во Владимире.

Ольга Ефремова