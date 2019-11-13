Школа искусств Киржачского района получила новые музыкальные инструменты

Учреждение дополнительного образования оснастили необходимым для занятий оборудованием в рамках реализации национального проекта «Культура» и федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины»

В этом году помимо Детской школы искусства Киржачского района им. В.М. Халилова участниками проектов стали: Владимирский областной музыкальный колледж, Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева и Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева (г. Владимир); Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района, Детская школа искусств им. М.А. Балакирева (г. Гусь-Хрустальный), Ковровская детская музыкальная школа №1, Ковровская детская школа искусств имени М.В. Иорданского, Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной (г.Муром), Детская музыкальная школа №3 им. Н.Г. Лаврентьева (г. Муром) и Детская школа искусств города Петушки. На улучшение материально-технической базы этим учреждениям дополнительного образования было выделено из федерального, областного и местных бюджетов более 61 миллиона рублей.

Детской школе искусств Киржачского района имени В. М. Халилова было выделено более трех миллионов рублей.

На эти средства были приобретены музыкальные инструменты и комплектующие к ним, оборудование для отделения изобразительного искусства, методическая и музыкальная литература для преподавателей, интерактивный комплект.

В детской школе искусств обучение ведется по нескольким направлениям: изобразительное искусство, народные и духовые инструменты, струнные инструменты, фортепиано, хореография, хоровое пение. Сегодня здесь занимаются 550 ребят.

По словам директора Детской школы искусств Киржачского района Ольги Хапиловой, такое масштабное обновление материально-технической базы в учреждении произошло впервые.

— Конечно, огромный вклад – это приобретение музыкальных инструментов, — рассказывает Ольга Хапилова. – Это идеальный звук, точные настройки. Выросло желание ребят заниматься. В последние годы мы заметили тенденцию: повысился интерес к обучению игре на фортепиано, набор увеличился вдвое. Ребята играли на инструментах, которые служат нам с открытия школы – это «Березка», «Владимир». Износ у них очень большой, поэтому современные музыкальные инструменты – это настоящий подарок. Новые возможности для развития декоративно-прикладного творчества открылись перед отделением ИЗО – здесь появилось оборудование для занятий скульптурой и керамикой. Методическая литература, приобретенная в рамках национального проекта, помогает придерживаться современных тенденций в обучении. Обновление материально-технической базы школы позитивно скажется на обучении ребят, на процесс подготовки учащихся к поступлению в высшие учебные заведения.

Елена Иванова

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