Северный антициклон принесет похолодание

Непривычная для ноября теплая погода сменится похолоданием. Как поясняют синоптики Гидрометцентра, в дело вмешается северный антициклон. Температура понизится, но все равно останется выше средних многолетних значений. Среднесуточная температура в этот период должна быть отрицательной. Но пока такого не предвидится.

Самым холодным днем на этой недели станет пятница.

Днем прогнозируется от 0 до +2 градусов. В ночные часы температура понизится до -1 градуса. Немного теплее в субботу: днем до +4 градусов. До конца недели ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

А дальше температура опять пойдет на повышение: 10 ноября днем ожидается до +7 градусов. Синоптики не исключают, что ноябрь может установить новые температурные рекорды.

Ранее «Призыв» сообщал, что ноябрь во Владимирской области и во всей Центральной России будет теплее обычного.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»