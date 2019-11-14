Серия ДТП произошла на обледеневших дорогах Владимира

Серия аварий произошла сегодня утром на улицах Владимира. Из-за ДТП серьезно затруднено движение на «Пекинке» и в Добром. Сотрудники «Призыва» запечатлели момент столкновения автомобилей на Добросельской. На месте еще работают патрульные службы ГИБДД. По предварительной информации от инспектора городского отдела ГИБДД Валерьяна Ширукова, на этом участке дороги столкнулись три автомобиля: «Hyundai», «Иж Ода» и «Toyota». О пострадавших пока не сообщается. Машина скорой помощи находится на месте аварии.

Как сообщил наш сотрудник, у автомобиля «Hyundai» сработали подушки безопасности, но водитель выбрался из салона самостоятельно через пассажирскую дверь.

Городские дороги покрыты ледяной коркой.

На «Пекинке» тоже работают инспектора ГИБДД. Информация пока уточняется. Известно, что авария произошла на мосту через реку Рпень. Легковушка врезалась в отбойник и перегородила одну из полос движения.

Накануне вечером серьезная авария произошла на Горького в районе «Пекинки». Водитель «Toyota Land Cruiser» хотел повернуть налево на запрещающий сигнал светофора. Но опасный маневр не удался. Внедорожник врезался в «Лада-Калина». В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован.

Как «Призыв» сообщал ранее, серьезная авария произошла в поселке Мелехово. На пешеходном переходе опять сбили людей. «Зебра» находится около школы, где, несмотря на просьбы жителей, так и не поставили искусственные неровности.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»