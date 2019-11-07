Сенсорные унитазы установят на железнодорожном вокзале

В здании владимирского железнодорожного вокзала обновляют туалеты. Напольные чаши Генуя меняют на современные унитазы со встроенной электроникой и автоматическим смывом. Работы, которые ведутся в рамках масштабной модернизации, планируют завершить до конца этого года. Вокзальные санузлы находятся на цокольном этаже здания. В рамках капитального ремонта начали менять канализацию. Мужской туалет стоит в свежем кафеле. Новые кабинки ждут сенсорные унитазы.

— Здесь обновляются все покрытия, включая потолки, полы и стены. Меняют всю электрику. Устанавливаются современные инсталляции с сенсорами как по унитазам, так и по писсуарам. Новые раковины будут. Всё, конечно, и до этого соответствовало санитарным нормам. Но эксплуатация в течение длительных лет потребовала обновления, — рассказал «Призыву» Павел Никонов, начальник железнодорожного вокзала г. Владимира.

В женском туалете пройдут аналогичные преобразования. Также здесь появятся кабины для личной гигиены, столики для пеленания детей. Ребенку можно будет поменять подгузник. Все санитарные условия будут предусмотрены, заверяет руководство вокзала. На время ремонта санузлов рядом с этими помещениями установлены временные туалеты.

Не забыли и про маломобильных граждан. Для их удобства туалетную комнату решено было перенести на 1 этаж, чтобы пенсионеры и люди с ограниченными возможностями не спускались вниз по лестнице. Также для помощи инвалидам на вокзале работает специальная служба. Людям по запросу помогают при посадке на поезд и высадке на перрон.

Работы должны завершиться до конца этого года.

Помимо современных туалетов, РЖД порадует своих посетителей ещё одним новшеством. Подарком к Новому году станет бесплатный вход в санузлы. Изменения коснутся всех железнодорожных вокзалов, в том числе и владимирского. С января 2020 года туалеты станут бесплатными для всех, а не только для льготников и пассажиров с билетами. К слову, сейчас стоимость входа — 30 рублей.

— Плату сейчас мы берем за пользование туалетов с посетителей вокзала, которые не являются пассажирами. Для возмещения своих расходов по содержанию санитарных комнат. Но с 1 января 2020 года туалеты на железнодорожном вокзале станут бесплатными для всех. Более того санузлы будут стоять новые, современные, — говорит Павел Никонов.

Сейчас как внутри, так и снаружи вокзала ведутся ремонтные работы. Привокзальную площадь покрывают брусчаткой. В здании уже поменяли окна и стеллажи. В планах у руководства обновить и фасад. Сейчас этот вопрос решается на уровне городской администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что парковка на вокзале подорожала. Повышение тарифов произошло после увеличения арендной платы и введению бесплатных праздничных дней и воскресений.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»