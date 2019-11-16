Семья с девятимесячным ребенком пострадала на пожаре

Крупный пожар в деревне Берково Камешковского района оставил семью без крыши над головой. Сами жители горящего дома смогли спастись. 57- и 27-летние женщины при самостоятельной эвакуации через окно получили резаные раны рук и голени. Пострадала и девятимесячная малышка, которую спасли мама и бабушка. Ребенок получил ожог правой руки. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Пожар произошел накануне поздно вечером. Сообщение о возгорании в частном доме на пульт спасателей поступило в 22.36. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Камешковского гарнизона.

Дом выгорел полностью.

Известно, что пожар начался на террасе, и обнаружили его проживающие в доме поздно. Потому к моменту прибытия пожарных дом уже горел практически по всей площади.

— В 22.53. было ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 56 кв. метров. Дом сгорел полностью, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сейчас органами местного самоуправления решается вопрос о предоставлении жилья пострадавшим. Дознаватели МЧС рассматривают две версии причин пожара — эксплуатация неисправного обогревателя и короткое замыкание в электропроводке.

Еще один крупный пожар произошел минувшим вечером во Владимире.

Горели сараи на улице Тракторная. В 21.39. было ликвидировано открытое горение. В результате пожара сгорела кровля и имущество на площади 120 кв.метров.

Не обошлось и без пострадавших. Двое мужчин 1960 г.р. и 1974 г.р. С ожогами 2-ой и 3-й степени они были доставлены в больницу.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём пострадавших.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар, оставивший три семьи без крыши над головой, произошел в Кольчугино. Загорелся многоквартирный дом на улице Ульяновской.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области